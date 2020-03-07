Алена Шишкова объяснила, почему долгое время носила парики

7 марта Алена Шишкова разместила новый пост в своем Инстаграме. Девушка решила поговорить о волосах. Напомним, не так давно модель избавилась от наращенных волос и сделала такую же стрижку, как у пятилетней дочери Алисы.

Оказалось, Алена сильно переживала, когда сняла светлые локоны, которые стали ее визитной карточкой. Модель так скучала по длинным прядям, что даже начала носить парики. Со временем она поняла, что ее собственные волосы не отличаются густотой и решила заняться их восстановлением.