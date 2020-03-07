Алена Шишкова объяснила, почему долгое время носила парики

7 марта Алена Шишкова разместила новый пост в своем Инстаграме. Девушка решила поговорить о волосах. Напомним, не так давно модель избавилась от наращенных волос и сделала такую же стрижку, как у пятилетней дочери Алисы.
Оказалось, Алена сильно переживала, когда сняла светлые локоны, которые стали ее визитной карточкой. Модель так скучала по длинным прядям, что даже начала носить парики. Со временем она поняла, что ее собственные волосы не отличаются густотой и решила заняться их восстановлением.
«Продолжать наращивать и красить или заняться фундаментально своими волосами? Я долго не могла решить. И поначалу после избавления от капсул даже носила парики, потому что не могла принять, что волосы не такие густые, как когда-то раньше», — честно сообщила Алена.
В комментариях многие похвалили Шишкову за искренность и заметили, что волосы вскоре непременно вырастут. И тогда Алена точно забудет как о париках, так и о наращенных прядях.
Разумеется, нашлись и те, кто перевел тему на вес модели. Алену часто упрекают за чрезмерную худобу, а однажды даже обвинили в пропаганде анорексии. По мнению фолловеров, Шишковой стоило бы разнообразить свой рацион и налегать на полезную пищу. Мол, тогда и поправиться удастся, и состояние волос улучшится.
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