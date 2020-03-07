«Самый сложный период в жизни»: дочь Анастасии Заворотнюк впервые заговорила о боли и стрессе из-за болезни матери

Долгое время Анна, старшая дочь Анастасии Заворотнюк, хранила молчание. Девушка вышла на связь и поведала о трудностях, с которыми столкнулась ее семья.

7 марта 2020 · Текст: · Фото:

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной и сыном Майклом

7 марта Анна, дочь всеми любимой «няни Вики» Анастасии Заворотнюк, разместила новый пост в Инстаграме. На протяжении долгого времени девушка предпочитала не распространяться о том, что сейчас происходит в ее семье, но все же дальше решила не хранить молчание. Наследница тяжело больной артистки призналась, что ей приходится нелегко.

«Хочу посвятить этот пост всем тем, кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделиться с вами, но надеюсь, вы понимаете, как это сложно. Я держу все глубоко внутри своего сердца», — сообщила 24-летняя Анна.

Напомним, Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с онкологическим заболеванием. Ее семья не опровергла, но и не подтвердила диагноз: глиобластома. Не так давно ряд российских СМИ сообщил, что артистка улетела на лечение в Италию.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной

Анна не отрицает: ее звездная мать серьезно больна, но девушка надеется на то, что артистка сумеет побороть тяжелый недуг. 

«Я в поисках своей точки опоры. Конечно же, семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех и глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится, и в наш дом вновь войдут радость и счастье», — заметила девушка.

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У Анастасии Заворотнюк трое детей: старшая дочь Анна и сын Майкл от бизнесмена Дмитрия Стрюкова и младшая наследница Мила, рожденная в браке с фигуристом Петром Чернышевым.

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Комментарии

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  • Забавно, что она тут же вышла на связь после поста Лены Миро

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