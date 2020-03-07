7 марта Анна, дочь всеми любимой «няни Вики» Анастасии Заворотнюк, разместила новый пост в Инстаграме. На протяжении долгого времени девушка предпочитала не распространяться о том, что сейчас происходит в ее семье, но все же дальше решила не хранить молчание. Наследница тяжело больной артистки призналась, что ей приходится нелегко.

«Хочу посвятить этот пост всем тем, кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделиться с вами, но надеюсь, вы понимаете, как это сложно. Я держу все глубоко внутри своего сердца», — сообщила 24-летняя Анна.

Напомним, Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с онкологическим заболеванием. Ее семья не опровергла, но и не подтвердила диагноз: глиобластома. Не так давно ряд российских СМИ сообщил, что артистка улетела на лечение в Италию.