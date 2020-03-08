Защитная маска, снежный Куршевель и жирная пища: как Ксения Бородина встретила свое 37-летие

Ксения Бородина — женщина храбрая и упертая, особенно когда дело касается ее желаний. Она уже давно запланировала улететь на свой день рождения во французские Альпы, и даже пандемия не смогла разрушить ее планы. 

8 марта 2020 · Текст: · Фото:

Поклонники Ксении Бородиной стали переживать, узнав, что та собирается путешествовать в свой день рождения. 37-летие телеведущей выпало на период, когда все вокруг опасаются за свое здоровье и отменяют заграничные поездки. Виной всему, разумеется, коронавирус. Думаете, Ксения отказалась от своей затеи? Как бы не так! Своих планов и решений она привыкла придерживаться, что бы ни происходило. 

Так что отдых в Куршевели все же состоялся, правда, ради полета Бородина и ее друзья запаслись защитными масками. Сами понимаете, смелость смелостью, а о здоровье забывать нельзя. 

А вот Курбан Омаров, похоже, не очень переживает из-за коронавируса и чувствует себя комфортно и без маски. «Ребят, я иду по аэропорту, и со мной два санитара. Обеспечивают мне вирусную безопасность», — пошутил супруг телеведущей.

Вечером того же дня звездная пара вместе со своими друзьями (в числе приглашенных во Францию оказалась, например, Ольга Орлова) заселилась в уютном домике, выходящим окнами на заснеженный лес. Не знаем, почему с приходом весны Ксении захотелось вернуться в зимние пейзажи, но вид из их коттеджа открывается просто сказочный!

«Пупсики, я хочу сказать вам большое спасибо за все поздравления, которые вы мне пишите и еще напишете. Спасибо за такое прекрасное утро», — обратилась к пользователям Сети Бородина. 

...
Ксения Бородина встретила свое 37-летие так, как и планировала
1 из 9

Продюсеры проекта «Дом-2» тоже не остались в стороне: они отправили Ксении букет в Альпы. А мы со своей стороны присоединяемся к поздравлениям и желаем имениннице счастья, благополучия и успехов!

Теги

Комментарии

7
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Вот из-за таких недалёких людей вирус и распространяется! Понты же важнее, чем здоровье других людей.
  • Понты дороже денег.А слабо в российской деревне свежим воздухом с близкими подышать?А потом эти "звёзды" везут всякую дрянь на родину.
  • А после приезда они будут в карантине сидеть или это предписание только для простых людей, а не "селебрити"?
  • Так смешно, когда размещают отфотошопленные и отфильтрованные фото и тут же необработанное видео. На видео у Курбана шеки заплывшие и глазки как щелочки и не понять, какого цвета. А на фото - огромные голубые глаза как стеклянные и взгляд как у василиска. Ржака )
  • Какой-то странный фильтр на всех фото они используют. Получаются,как инопланетные. С днем рождения рыбок! У меня в самом начале рыб было БД.
  • о жирует народ!

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633