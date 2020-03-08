Поклонники Ксении Бородиной стали переживать, узнав, что та собирается путешествовать в свой день рождения. 37-летие телеведущей выпало на период, когда все вокруг опасаются за свое здоровье и отменяют заграничные поездки. Виной всему, разумеется, коронавирус. Думаете, Ксения отказалась от своей затеи? Как бы не так! Своих планов и решений она привыкла придерживаться, что бы ни происходило.