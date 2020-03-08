Поклонники Ксении Бородиной стали переживать, узнав, что та собирается путешествовать в свой день рождения. 37-летие телеведущей выпало на период, когда все вокруг опасаются за свое здоровье и отменяют заграничные поездки. Виной всему, разумеется, коронавирус. Думаете, Ксения отказалась от своей затеи? Как бы не так! Своих планов и решений она привыкла придерживаться, что бы ни происходило.
Так что отдых в Куршевели все же состоялся, правда, ради полета Бородина и ее друзья запаслись защитными масками. Сами понимаете, смелость смелостью, а о здоровье забывать нельзя.
А вот Курбан Омаров, похоже, не очень переживает из-за коронавируса и чувствует себя комфортно и без маски. «Ребят, я иду по аэропорту, и со мной два санитара. Обеспечивают мне вирусную безопасность», — пошутил супруг телеведущей.
Вечером того же дня звездная пара вместе со своими друзьями (в числе приглашенных во Францию оказалась, например, Ольга Орлова) заселилась в уютном домике, выходящим окнами на заснеженный лес. Не знаем, почему с приходом весны Ксении захотелось вернуться в зимние пейзажи, но вид из их коттеджа открывается просто сказочный!
«Пупсики, я хочу сказать вам большое спасибо за все поздравления, которые вы мне пишите и еще напишете. Спасибо за такое прекрасное утро», — обратилась к пользователям Сети Бородина.
Продюсеры проекта «Дом-2» тоже не остались в стороне: они отправили Ксении букет в Альпы. А мы со своей стороны присоединяемся к поздравлениям и желаем имениннице счастья, благополучия и успехов!
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