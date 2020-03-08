Звезда Первого канала Ольга Ушакова стала мамой в четвертый раз

Ольга Ушакова никогда не скрывала, что мечтает о большой крепкой семье. В октябре 2019-го телеведущая сообщила о четвертой беременности: радостное событие произошло спустя полтора года после рождения третьей дочери.

Ночью 7 марта знаменитость выложила первое фото из родильной палаты с мужем и малышкой. «Que Bella! Прекрасный день, чтобы появиться на свет», — подписала кадр Ольга.