Звезда Первого канала Ольга Ушакова стала мамой в четвертый раз

Ольга Ушакова никогда не скрывала, что мечтает о большой крепкой семье. В октябре 2019-го телеведущая сообщила о четвертой беременности: радостное событие произошло спустя полтора года после рождения третьей дочери.
Ночью 7 марта знаменитость выложила первое фото из родильной палаты с мужем и малышкой. «Que Bella! Прекрасный день, чтобы появиться на свет», — подписала кадр Ольга.
Друзья и подписчики засыпали многодетных родителей поздравлениями. Фолловеры пожелали новорожденной здоровья, а супругам — терпения: «Счастлива за вас обоих! Пусть растет здоровая и счастливая девочка», «Поздравляю вашу красивую семью с прибавлением. Вы — отличная мама!», «Рыбка — это прекрасно! Счастья вашей семье».
Пара еще не сообщила, как назвала четвертую дочь, но поклонники уже с нетерпением ждут новых подробностей о жизни звездной наследницы. Кстати, еще до рождения малышки Ольга заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом и хочет стать мамой и в пятый раз.
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