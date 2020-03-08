Звезда Первого канала Ольга Ушакова стала мамой в четвертый раз

Ведущая «Доброго утра» поделилась первым фото новорожденной дочери от кипрского ресторатора Адама Карима.

8 марта 2020 · Текст: · Фото:

Ольга Ушакова никогда не скрывала, что мечтает о большой крепкой семье. В октябре 2019-го телеведущая сообщила о четвертой беременности: радостное событие произошло спустя полтора года после рождения третьей дочери.

Ночью 7 марта знаменитость выложила первое фото из родильной палаты с мужем и малышкой. «Que Bella! Прекрасный день, чтобы появиться на свет», — подписала кадр Ольга.

Друзья и подписчики засыпали многодетных родителей поздравлениями. Фолловеры пожелали новорожденной здоровья, а супругам — терпения: «Счастлива за вас обоих! Пусть растет здоровая и счастливая девочка», «Поздравляю вашу красивую семью с прибавлением. Вы — отличная мама!», «Рыбка — это прекрасно! Счастья вашей семье».

...
Ольга Ушакова показала новорожденную дочь
1 из 9

Пара еще не сообщила, как назвала четвертую дочь, но поклонники уже с нетерпением ждут новых подробностей о жизни звездной наследницы. Кстати, еще до рождения малышки Ольга заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом и хочет стать мамой и в пятый раз.

Теги

Комментарии

4
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • У мужчины везде такой вид, как будто он слабо понимает, что вообще происходит))
  • Геникологическое отделение какое-то. Неужели нет каких-то других тем, кроме беременностей, кесаревых, кормлений и животов после родов?
  • Вторая Самойлова)) Рожать до последнего, точнее до долгожданного сына. Вот же здоровье у женщины, прям завидую!
  • Ну всё, теперь будет рожать до победного как Мария Порошина!!!)))

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633