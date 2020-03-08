Дочь Любови Успенской за последний месяц наделала много шуму в прессе и на телевидении. Сначала Татьяна Плаксина обвинила мать в домашнем насилии — девушка заявила, что певица запирала ее в комнате и даже душила.

После скандального заявления звездная наследница публично извинилась перед Успенской и обвинила СМИ в том, что они заставили ее рассказать об ужасных подробностях семейных отношений, но на самом деле ничего подобного не происходило.