Дочь Любови Успенской за последний месяц наделала много шуму в прессе и на телевидении. Сначала Татьяна Плаксина обвинила мать в домашнем насилии — девушка заявила, что певица запирала ее в комнате и даже душила.
После скандального заявления звездная наследница публично извинилась перед Успенской и обвинила СМИ в том, что они заставили ее рассказать об ужасных подробностях семейных отношений, но на самом деле ничего подобного не происходило.
Сейчас Татьяна живет в США, продолжает публиковать неоднозначные посты об отношениях с Успенской и даже отписалась от нее в Инстаграме. Любовь вышла на связь с журналистами и рассказала, что же на самом деле происходит между ней и дочкой.
«Отношения у нас сейчас никакие, все контакты с дочерью я полностью обрубила. И, надеюсь, это поможет. Потому что, если продолжу как ни в чем ни бывало с ней общаться, это даст Тане надежду, что она может продолжать делать все, что хочет. Первые плоды уже вижу», — рассказала Успенская «СтарХиту».
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