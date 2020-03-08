Братьев Меладзе вечно подозревают в неверности своим супругам, а в СМИ то и дело пестрят заголовки о скором разводе звездных пар.
Несмотря на нездоровое внимание к личной жизни Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе, артисты счастливы в браке. Однако каждая пара сталкивается с проблемами в отношениях, и звезды не исключение.
«Да, в наших отношениях есть место ревности. Конечно, я понимаю, что у него много поклонниц, и это заслужено. Зато он знает, как меня успокоить, придет с цветами, и я сразу умиляюсь», — цитирует «СтарХит» слова знаменитости.
Напомним, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе вместе уже 15 лет. Долгое время певцу приходилось скрывать роман — отношения завязались, когда Меладзе был женат и воспитывал троих детей от супруги Ирины. Так не могло продолжаться долго, поэтому, в конце концов, Валерий развелся с женой и связал себя узами брака с Альбиной.
Сейчас Меладзе и Джанабаева воспитывают двоих сыновей — Константина и Луку. Звездные наследники редко выходят в свет и сторонятся публичности.
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