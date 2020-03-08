Братьев Меладзе вечно подозревают в неверности своим супругам, а в СМИ то и дело пестрят заголовки о скором разводе звездных пар.

Несмотря на нездоровое внимание к личной жизни Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе, артисты счастливы в браке. Однако каждая пара сталкивается с проблемами в отношениях, и звезды не исключение.