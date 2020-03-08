Женихи завидные: Елена Малышева рассказала о сыновьях, которые живут в США

Главный врач страны редко говорит о своей личной жизни, но все же решила сделать исключение и поведала, как живут ее «прекрасные мальчики».

8 марта 2020 · Текст: · Фото:

Поклонникам Елены Малышевой практически ничего не известно о ее личной жизни. Телеведущая не привыкла делиться подробностями отношений с мужем, а своих сыновей и внуков Елена если и показывает, то крайне редко и неохотно.

Однако на днях она все же рассказала о наследниках, живущих в США. «Он закончил ординатуру по хирургии. Потом — резидентуру и стал лучшим шефом-резидентом одного из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Поступил и продолжает учиться — будет кардиологом и кардиохирургом. Поэтому он глубоко в профессии», — поделилась Елена Малышева с Юрием Николаевым в программе «Честное слово».

Первенец Малышевой женат, у него двое детей. С невесткой у телеведущей сложились прекрасные отношения. «Я передать не могу, какая она чудесная. Сколько ей пришлось пережить за последнее время. У нее мама тяжело болела раком и в ночь, когда родился наш второй внук, родственница умерла», — с горечью вспомнила Елена.

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Елена Малышева похвасталась своими сыновьями
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Младший сын звезды учился на юриста в Америке и в России. «Он не женат, поэтому каждый раз, когда я даю интервью, я говорю: ''Девочки, младший-то не женат!'' Он все время говорит: ''Мама, хватит, мне потом в Инстаграм приходят предложения''. Вот такие у меня прекрасные мальчики!» — со смехом рассказала телеведущая.

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