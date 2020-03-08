Поклонникам Елены Малышевой практически ничего не известно о ее личной жизни. Телеведущая не привыкла делиться подробностями отношений с мужем, а своих сыновей и внуков Елена если и показывает, то крайне редко и неохотно.

Однако на днях она все же рассказала о наследниках, живущих в США. «Он закончил ординатуру по хирургии. Потом — резидентуру и стал лучшим шефом-резидентом одного из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Поступил и продолжает учиться — будет кардиологом и кардиохирургом. Поэтому он глубоко в профессии», — поделилась Елена Малышева с Юрием Николаевым в программе «Честное слово».