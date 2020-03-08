Виктория Боня встретила 8 марта во всеоружии: стройная фигура, сверкающий аутфит и обновленный цвет волос. Поначалу поклонники не были уверены, что знаменитости пойдет блонд, но когда увидели результат окрашивания, то моментально поняли свою ошибку, — Боня красотка!
Александр Лебедев порадовал супругу кольцом с внушительным бриллиантом в форме груши. Обратите внимание, это украшение словно создано для безымянного пальца правой руки. Елена Перминова похвасталась презентом в Инстаграме, подписав фото лишь смайликом-сердечком. Действительно, а что тут еще скажешь?
Обычно 8 марта подарки получают девушки, но Наталья Фриске решила сделать все наоборот и преподнесла презент своим поклонникам, станцевав в соблазнительном бикини. Уберите детей от экрана — горячо!
«Всем, кому по душе этот праздник, желаю побольше солнца в вашу душу», — так Алла Борисовна поздравила своих подписчиц. Залитая лучами солнца, Примадонна поразила фолловеров своей неувядающей красотой и позитивом.
Также Пугачева похвасталась подарками. Многих пользователей смутила форма сумки, напомнившая... женские гениталии. Впрочем, певица поблагодарила дизайнера и назвала аксессуары бренда «удивительными».
За день до главного женского праздника Светлана Ходченкова решила продемонстрировать свой железный пресс. Судя по всему, 37-летняя актриса не собирается худеть к лету — она ведь ни на грамм не поправилась за зиму!
Сегодня не только 8 марта, но и день рождения Ксении Бородиной. В честь 37-летия телеведущая получила множество роскошных подарков, но наш взгляд остановился на ультрамодной плетеной сумке Bottega Veneta — функциональная и стильная вещь круто впишется в гардероб Ксении. С праздником!
А вот доказательство того, что весеннее обострение коснулось и депутатов Госдумы РФ. Наталья Поклонская поздравила девушек в алой полупрозрачной блузе с розой в руках. Уложенные назад волосы и роковой взгляд закончили чувственный образ. «Хочу пожелать вам счастья в каждом дне, бесконечной весны, любви в сердцах и достойных мужчин», — подписала снимок Наталья.
Смотрите галерею, чтобы узнать, как знаменитости отпраздновали Международный женский день!
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