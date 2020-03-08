А вот доказательство того, что весеннее обострение коснулось и депутатов Госдумы РФ. Наталья Поклонская поздравила девушек в алой полупрозрачной блузе с розой в руках. Уложенные назад волосы и роковой взгляд закончили чувственный образ. «Хочу пожелать вам счастья в каждом дне, бесконечной весны, любви в сердцах и достойных мужчин», — подписала снимок Наталья.