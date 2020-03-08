13-летняя подопечная Этери Тутберидзе стала чемпионкой мира

«В детстве я вообще не думала о том, что стану чемпионкой мира. Наверное, я просто каталась для себя и не думала о соревнованиях», — цитирует золотую медалистку «Бизнес Online». Впрочем, как только спортсменка попала к Этери, то почувствовала вкус соперничества и радость побед, а также стала относиться к фигурному катанию куда серьезнее.

