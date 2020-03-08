13-летняя подопечная Этери Тутберидзе стала чемпионкой мира

Сколько бы Этери Тутберидзе ни обвиняли в создании спортивного «конвейера», что-что, а результаты у ее воспитанниц — отменные. Так, на прошедшем Чемпионате мира среди юниоров золото взяла Камила Валиева, которую тренирует команда Тутберидзе.
13-летняя фигуристка прилетела на финал в Таллин уже будучи фаворитом, и вновь доказала свое преимущество. Красотка! Валиеву часто сравнивают с Загитовой — девочке пророчат успешную карьеру, к тому же, внешне она действительно немного похожа на Алину.
«В детстве я вообще не думала о том, что стану чемпионкой мира. Наверное, я просто каталась для себя и не думала о соревнованиях», — цитирует золотую медалистку «Бизнес Online». Впрочем, как только спортсменка попала к Этери, то почувствовала вкус соперничества и радость побед, а также стала относиться к фигурному катанию куда серьезнее.
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