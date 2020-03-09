СМИ: Джиган попал в рехаб

В семействе Джигана и Оксаны Самойловой не все гладко. Некоторые интернет-пользователи считают, что бизнесвумен отправила своего супруга в рехаб из-за его неадекватного поведения.

9 марта 2020 · Текст: · Фото:

Оксана Самойлова, Джиган

Со стороны кажется, что у Джигана и Оксаны Самойловой идеальная семья. Большой дом, очаровательные дочери и недавно родившийся наследник — что еще нужно для счастья?

Но на днях подписчики звездной пары были озадачены загадочными посланиями, которые начали появляться в инстаграм-историях рэпера и бизнесвумен.

Пока Джиган извинялся перед супругой (видимо, за скандальные прямые эфиры, проведенные в нетрезвом состоянии) и признавался ей в любви, Оксана писала: «Я просто не хочу просыпаться в этот мир». 

Оксана Самойлова

Фолловерам показалось подозрительным, что последние несколько инстаграм-историй Джигана были сняты не дома у пары в Майами, а в совершенно другом районе, Палм-Бич. Да и выглядит рэпер необычно: всем в глаза бросилось отсутствие отсутствие его привычных бороды и усов. 

Джиган

В телеграм-каналах предположили, что Джиган находится в элитном реабилитационном центре  Seaside Palm Beach Rehab. 

Здесь можно получить 24-часовую врачебную и психологическую помощь, которая позволяет пациентам «сосредоточиться исключительно на восстановлении». Кроме того, пациентам обещают трехразовое питание, wi-fi в каждом номере и вид на океан. Как утверждается на сайте рехаба, здесь люди могут «оставить прошлое позади и научиться тому, как двигаться дальше».

...
Джиган и Оксана Самойлова  воспитывают четверых детей
1 из 10

В ряде СМИ появились публикации о том, что также Джиган поднял руку на Оксану Самойлову, и она вызвала медиков, чтобы его забрали. Однако пока что супруги не подтвердили и не опровергли эту информацию. 

Теги

Комментарии

1
под именем
  • Все комментарии
  • до отмечался !

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633