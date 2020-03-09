Со стороны кажется, что у Джигана и Оксаны Самойловой идеальная семья. Большой дом, очаровательные дочери и недавно родившийся наследник — что еще нужно для счастья?
Но на днях подписчики звездной пары были озадачены загадочными посланиями, которые начали появляться в инстаграм-историях рэпера и бизнесвумен.
Пока Джиган извинялся перед супругой (видимо, за скандальные прямые эфиры, проведенные в нетрезвом состоянии) и признавался ей в любви, Оксана писала: «Я просто не хочу просыпаться в этот мир».
Фолловерам показалось подозрительным, что последние несколько инстаграм-историй Джигана были сняты не дома у пары в Майами, а в совершенно другом районе, Палм-Бич. Да и выглядит рэпер необычно: всем в глаза бросилось отсутствие отсутствие его привычных бороды и усов.
В телеграм-каналах предположили, что Джиган находится в элитном реабилитационном центре Seaside Palm Beach Rehab.
Здесь можно получить 24-часовую врачебную и психологическую помощь, которая позволяет пациентам «сосредоточиться исключительно на восстановлении». Кроме того, пациентам обещают трехразовое питание, wi-fi в каждом номере и вид на океан. Как утверждается на сайте рехаба, здесь люди могут «оставить прошлое позади и научиться тому, как двигаться дальше».
В ряде СМИ появились публикации о том, что также Джиган поднял руку на Оксану Самойлову, и она вызвала медиков, чтобы его забрали. Однако пока что супруги не подтвердили и не опровергли эту информацию.
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