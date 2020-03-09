Со стороны кажется, что у Джигана и Оксаны Самойловой идеальная семья. Большой дом, очаровательные дочери и недавно родившийся наследник — что еще нужно для счастья?

Но на днях подписчики звездной пары были озадачены загадочными посланиями, которые начали появляться в инстаграм-историях рэпера и бизнесвумен.

Пока Джиган извинялся перед супругой (видимо, за скандальные прямые эфиры, проведенные в нетрезвом состоянии) и признавался ей в любви, Оксана писала: «Я просто не хочу просыпаться в этот мир».