Лера Кудрявцева впервые надела бикини после удаления имплантов из груди

В конце декабря прошлого года телеведущая в экстренном порядке избавилась от имплантов. Теперь на отдыхе в Дубае Кудрявцева щеголяет в бикини и подчеркивает свои новые формы.

9 марта 2020 · Текст: · Фото:

Лера Кудрявцева

В конце 2019-го Лера Кудрявцева удивила своих подписчиков «репортажем»из больничной палаты. Она честно поведала, что с ней случилось. 15 лет назад телеведущая решилась на операцию по увеличению груди, и примерно 5 лет назад один из имплантов порвался. Его содержимое протекало, а выяснилось это лишь на плановой проверке.

Поэтому импланты в экстренном порядке удалили, а знаменитости пришлось провести некоторое время в больнице.

Телеведущая рассчитывала, что ее опыт заставит девушек, готовых лечь под нож хирурга, хорошенько задуматься о возможных последствиях такого вмешательства.

Лера Кудрявцев

Вскоре после выписки Лера вернулась на работу. Более того, на одном из мероприятий она появилась в облегающем наряде, подчеркнувшем ее скромный бюст. Кстати, многие подписчики одобрили перемены во внешности Кудрявцевой и решили, что теперь она стала выглядеть моложе.

В настоящее время звезда находится в Дубае. На днях в инстаграм-историях ведущей появился снимок, на котором она позирует в ярко-розовом бикини.

Отметим, что выглядит 48-летняя телеведущая сохраняет цветущий вид и прекрасно выглядит. Судя по всему, отдых проходит замечательно.

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Пышная грудь Леры Кудрявцевой считалась ее визитной карточкой
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Кстати, совсем недавно Лера Кудрявцева сообщила, что уходит с канала «Муз-ТВ» после конфликта с Арманом Давлетяровым. Телеведущая была расстроена, что «Премию Муз-ТВ» в этом году вместо нее будет вести Ольга Бузова.

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