В конце 2019-го Лера Кудрявцева удивила своих подписчиков «репортажем»из больничной палаты. Она честно поведала, что с ней случилось. 15 лет назад телеведущая решилась на операцию по увеличению груди, и примерно 5 лет назад один из имплантов порвался. Его содержимое протекало, а выяснилось это лишь на плановой проверке.

Поэтому импланты в экстренном порядке удалили, а знаменитости пришлось провести некоторое время в больнице.

Телеведущая рассчитывала, что ее опыт заставит девушек, готовых лечь под нож хирурга, хорошенько задуматься о возможных последствиях такого вмешательства.