Виктория Боня не перестает нас удивлять. Недавно звезда поведала о том, почему мечтает набрать вес. Особенно ей хочется сделать более аппетитными ноги. Для того, чтобы увидеть на весах заветную цифру, Боня прилагает множество усилий. Она занимается бегом и не отказывает себе в калорийной пище. Или все же отказывает?

9 марта в инстаграм-историях Бони появилось видео, которое заинтриговало подписчиков. Виктория сообщила, что она не ела вот уже четыре дня. По словам знаменитости, голодала она исключительно в лечебных целых. Причем это уже дало свои плоды, и Боня с удовольствием поделилась результатами.