«Глаза начали сиять»: Виктория Боня рассказала о результатах 4-дневной голодовки

Виктория Боня удивила подписчиков, сообщив, что не ела несколько дней. Услышать такое от звезды, которая постоянно пытается набрать вес, было немного странно.

9 марта 2020 · Текст: · Фото:

Виктория Боня

Виктория Боня не перестает нас удивлять. Недавно звезда поведала о том, почему мечтает набрать вес. Особенно ей хочется сделать более аппетитными ноги. Для того, чтобы увидеть на весах заветную цифру, Боня прилагает множество усилий. Она занимается бегом и не отказывает себе в калорийной пище. Или все же отказывает?

9 марта в инстаграм-историях Бони появилось видео, которое заинтриговало подписчиков. Виктория сообщила, что она не ела вот уже четыре дня. По словам знаменитости, голодала она исключительно в лечебных целых. Причем это уже дало свои плоды, и Боня с удовольствием поделилась результатами.

«Ну что, мне кажется, преображение уже налицо практически. Глаза начинают сиять, усталость и потухшесть уходит. И появляется столько энергии, ребят. Такое ощущение, что просто сзади крылья приставили, и ты готов взлететь», — заметила Виктория.

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Виктория Боня отчаянно старается поправиться
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Впрочем, вечером Боня все же прервала голодовку и заказала себе и подруге Манице сыроедческие деликатесы. Особенно ее порадовало то, что в подарок им положили десерт.

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Комментарии

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  • От фильтров все сияет
  • Каким нужно быть недалёким, чтобы подписаться на эту дичь??!!
  • Да.. Не понятно что это за качели. То она типа много ест, то она не ест. Боня как ..... В проруби.
  • У Бони ***** деньги, даже на еду не хватает. Приходится врать о лечебном голодании. Какая она жалкая
  • Москва - она такая, тут на халяву не накормят (( Может, работать пойти? Ну хотя бы официанткой ...
  • то ей вес не набрать ,то она голодает , в общем врушка Бонита

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