44-летняя Анджелина Джоли, звезда фильмов «Особо опасен», «Малефисента», «Солт», является не только прославленной актрисой и признанным секс-символом, но еще и заботливой мамой шестерых детей. Недавно Джоли пережила не самые радужные времена.
Актриса написала эссе для журнала Time, в котором рассказала, что две ее дочери недавно перенесли тяжелые хирургические операции.
Анджелина отметила, что сначала посоветовалась с детьми и только потом обнародовала информацию о здоровье Шайло и Захары, поскольку она уважает их личную жизнь.
«Я видела, как мои девочки легко уступали друг другу и ставили не себя на первое место. Я чувствовала радость от того, что они любят друг друга. Они понимают, что бороться с проблемами со здоровьем и бороться за выживание и выздоровление — это то, чем можно гордиться», — написала звезда.
«Мы все знаем, что в жизни бывают моменты, когда никто не может нам помочь, и все, что мы можем сделать, — это закрыть глаза и дышать. И как только у нас получается сделать следующий шаг или вдох через боль, мы успокаиваемся. И продолжаем жить дальше», — трогательно сообщила Анджелина.
Вскоре после того, как открытое письмо в честь Международного женского дня было опубликовано, в Сети появились фотографии актрисы с ее дочерью Шайло, которая передвигается на костылях.
Напомним, прославленная актриса является матерью троих родных детей, рожденных от Брэда Питта, и троих приемных. Супруги объявили о расставании в сентябре 2016 года, позже Джоли обвинила экс-возлюбленного в домашнем насилии, наркомании и алкоголизме.
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