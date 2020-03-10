44-летняя Анджелина Джоли, звезда фильмов «Особо опасен», «Малефисента», «Солт», является не только прославленной актрисой и признанным секс-символом, но еще и заботливой мамой шестерых детей. Недавно Джоли пережила не самые радужные времена.

Актриса написала эссе для журнала Time, в котором рассказала, что две ее дочери недавно перенесли тяжелые хирургические операции.