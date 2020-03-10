«Бывают моменты, когда никто не может нам помочь»: Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери перенесли тяжелые операции

Звезды тоже люди. И порой они сталкиваются с ударами судьбы. Анджелина Джоли в очередной раз не побоялась рассказать о проблемах в семье.

10 марта 2020 · Текст: · Фото:

44-летняя Анджелина Джоли, звезда фильмов «Особо опасен», «Малефисента», «Солт», является не только прославленной актрисой и признанным секс-символом, но еще и заботливой мамой шестерых детей. Недавно Джоли пережила не самые радужные времена.

Актриса написала эссе для журнала Time, в котором рассказала, что две ее дочери недавно перенесли тяжелые хирургические операции.

Захара и Шайло

Анджелина отметила, что сначала посоветовалась с детьми и только потом обнародовала информацию о здоровье Шайло и Захары, поскольку она уважает их личную жизнь.

«Я видела, как мои девочки легко уступали друг другу и ставили не себя на первое место. Я чувствовала радость от того, что они любят друг друга. Они понимают, что бороться с проблемами со здоровьем и бороться за выживание и выздоровление — это то, чем можно гордиться», — написала звезда.

«Мы все знаем, что в жизни бывают моменты, когда никто не может нам помочь, и все, что мы можем сделать, — это закрыть глаза и дышать. И как только у нас получается сделать следующий шаг или вдох через боль, мы успокаиваемся. И продолжаем жить дальше», — трогательно сообщила Анджелина.

Вскоре после того, как открытое письмо в честь Международного женского дня было опубликовано, в Сети появились фотографии актрисы с ее дочерью Шайло, которая передвигается на костылях.

...
Анджелина Джоли недавно пережила серьезный стресс
1 из 7

Напомним, прославленная актриса является матерью троих родных детей, рожденных от Брэда Питта, и троих приемных. Супруги объявили о расставании в сентябре 2016 года, позже Джоли обвинила экс-возлюбленного в домашнем насилии, наркомании и алкоголизме.

Теги

Комментарии

3
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
  • Чё за операции-то в итоге??? У Шайло на ноге, у Захары?
  • О каком непосильном выживании и борьбе за жизнь она говорит? Не слишком ли преувеличен банальный перелом ноги?
  • Операции перенесли.... даже страшно стало. Что она там творит с ними, эта любительница ненужных операций?

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633