«Я все»: Джиган пытается вымолить прощение у Оксаны Самойловой

Рэпер Джиган на днях переборщил с увеселительными препаратами и угодил прямиком в рехаб — реабилитационный центр для наркозависимых в Майами. Находясь в элитном заведении для людей, столкнувшихся с подобными проблемами, он без конца постит видео и инстаграм-истории, которые направлены только на одну цель — вернуть Оксану Самойлову.
Недавно Джиган опубликовал архивное видео его путешествия в Израиль. Восемь минут артист рассказывал подписчикам, какие места он посетил. Фолловерам же был интересен не фильм, а подпись к видео, которая гласила: «Я все».
Поклонники артиста забеспокоились: «Отберите у Джигана телефон», «Что ты собрался с сбой делать?», «Возьми себя в руки».
Спустя несколько часов Денис Устименко-Вайнштейн опубликовал еще один ролик, на котором запечатлена его супруга. «Моя муза», — написал под роликом Джиган.
Надеемся, что эта история закончится благополучно, ведь пара воспитывает четверых детей: дочерей Ариелу, Майю и Лею и долгожданного сына Давида.
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