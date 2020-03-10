«Я все»: Джиган пытается вымолить прощение у Оксаны Самойловой

В семье Самойловой и Джигана развернулась драма похлеще «Санта-Барбары». Джиган продолжает атаковать Инстаграм видео и постами в попытках вернуть супругу.

10 марта 2020 · Текст: · Фото:

Рэпер Джиган на днях переборщил с увеселительными препаратами и угодил прямиком в рехаб — реабилитационный центр для наркозависимых в Майами. Находясь в элитном заведении для людей, столкнувшихся с подобными проблемами, он без конца постит видео и инстаграм-истории, которые направлены только на одну цель — вернуть Оксану Самойлову.

Недавно Джиган опубликовал архивное видео его путешествия в Израиль. Восемь минут артист рассказывал подписчикам, какие места он посетил. Фолловерам же был интересен не фильм, а подпись к видео, которая гласила: «Я все».

Поклонники артиста забеспокоились: «Отберите у Джигана телефон», «Что ты собрался с сбой делать?», «Возьми себя в руки».

Спустя несколько часов Денис Устименко-Вайнштейн опубликовал еще один ролик, на котором запечатлена его супруга. «Моя муза», — написал под роликом Джиган.

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Джиган стал народным антигероем
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Надеемся, что эта история закончится благополучно, ведь пара воспитывает четверых детей: дочерей Ариелу, Майю и Лею и долгожданного сына Давида.

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