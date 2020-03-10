«Я все»: Джиган пытается вымолить прощение у Оксаны Самойловой

Рэпер Джиган на днях переборщил с увеселительными препаратами и угодил прямиком в рехаб — реабилитационный центр для наркозависимых в Майами. Находясь в элитном заведении для людей, столкнувшихся с подобными проблемами, он без конца постит видео и инстаграм-истории, которые направлены только на одну цель — вернуть Оксану Самойлову.