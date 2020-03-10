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Елизавета II сделала странный прощальный «подарок»  Меган Маркл и принцу Гарри

Натянутые отношения между Сассексами и Кембриджами становятся все более очевидными для всех вокруг. А тут и королева Елизавета подключилась!

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз вышли в свет в статусе королевских особ — пара приняла участие в церковной службе в Вестминстерском аббатстве в честь празднования Дня Содружества наций. 

Без неприятных ощущений для беглецов событие не обошлось. Когда Кейт и Уильям зашли в церковь, Меган и Гарри уже сидели на своих местах. Сассексы с улыбками на лицах поздоровались со своими родственниками, однако в ответ получили лишь сдержанное приветствие. 

Принц Уильям кивнул, а Кейт, судя по видео с церемонии, и вовсе проигнорировала Меган.

На протяжении всей службы Сассексы и Кембриджи не перекинулись и словом! Зато Меган и Гарри с удовольствием беседовали с принцем Эдвардом и его супругой Софи.

Британская пресса уточняет, что недовольство Сассексов началось задолго до церемонии. Гарри и Меган были разочарованы тем, что королева Елизавета приняла решение исключить их из традиционного королевского шествия — своеобразный прощальный «подарок». Вместо этого Сассексам были предоставлены места в зале.

  • Елизавета II
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    Кейт и Уильям просто игнорировали Меган и Гарри на церемонии в Вестминстерском аббатстве
    Смотреть галерею

Как поведал инсайдер Daily Mail, Меган и Гарри были «невероятно расстроены». Опасаясь публичной стычки, Уильям и Кейт заявили, что присоединятся к очень «эмоциональным» Сассексам и будут, сидя на своих местах, ждать появления королевы, принца Чарльза и Камиллы. 

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10 марта 2020
Текст Анна Миллионова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Как же эти шляпки уродуют красивых женщин.

  • Это не триумф и затмила, как писали выше о ММ. Это публичная порка.

  • Кембриджи и в этом вопросе проявили Королевскую мудрость и сдержанность. Браво!

  • Рыжий явно расстроен

  • Да ну ладно, очень прикольная традиция. Наши тоже пытаются что-то такое создать, на скачки радио Монте-Карло дресс-код предполагает шляпы- так наши звёзды готовятся на это мероприятие как в Букингемский дворец))а бал дебютанток татлер, куда вход простым смертным заказан???билеты стоят, как каменный мост. ))) так что все же вот эти аристократические замашки, «королевские» шляпки, наряды- это очень привлекательно, но недоступно для большинства.

  • Они хотели свободы и получили ее)

  • Да и Маркл натянула на себя "счастливое" лицо, но глаза грустные и разочарованные, взгляд как у побитой собаки. Актерского таланта не хватает сыграть правдоподобно.

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