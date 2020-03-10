Елизавета II сделала странный прощальный «подарок»  Меган Маркл и принцу Гарри

Натянутые отношения между Сассексами и Кембриджами становятся все более очевидными для всех вокруг. А тут и королева Елизавета подключилась!

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз вышли в свет в статусе королевских особ — пара приняла участие в церковной службе в Вестминстерском аббатстве в честь празднования Дня Содружества наций.

Без неприятных ощущений для беглецов событие не обошлось. Когда Кейт и Уильям зашли в церковь, Меган и Гарри уже сидели на своих местах. Сассексы с улыбками на лицах поздоровались со своими родственниками, однако в ответ получили лишь сдержанное приветствие.

Принц Уильям кивнул, а Кейт, судя по видео с церемонии, и вовсе проигнорировала Меган.

На протяжении всей службы Сассексы и Кембриджи не перекинулись и словом! Зато Меган и Гарри с удовольствием беседовали с принцем Эдвардом и его супругой Софи.

Британская пресса уточняет, что недовольство Сассексов началось задолго до церемонии. Гарри и Меган были разочарованы тем, что королева Елизавета приняла решение исключить их из традиционного королевского шествия — своеобразный прощальный «подарок». Вместо этого Сассексам были предоставлены места в зале.

1 2 3 ... 8 Кейт и Уильям просто игнорировали Меган и Гарри на церемонии в Вестминстерском аббатстве

Как поведал инсайдер Daily Mail, Меган и Гарри были «невероятно расстроены». Опасаясь публичной стычки, Уильям и Кейт заявили, что присоединятся к очень «эмоциональным» Сассексам и будут, сидя на своих местах, ждать появления королевы, принца Чарльза и Камиллы.