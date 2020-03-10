Соколовский пришел на юбилей Риты Дакоты и поцеловал ее бойфренда

В это сложно поверить, но Рита Дакота сумела сохранить хорошие отношения с Владом Соколовским, с которым она развелась в 2018 году. Тогда певица узнала, что ее благоверный изменял ей, причем систематически и с разными женщинами.
Сейчас Дакота и Соколовский продолжают общаться и вместе воспитывают дочку Мию. Одним словом, идиллия.
9 марта Рита отметила свой юбилей — певице исполнилось 30 лет. Поздравить девушку собрались ее звездные друзья, а также новый возлюбленный, режиссер Федор Белогай.
Дакота, конечно, выложила в Инстаграм видео с торжества и на одном из них видно: сначала Риту в губы целует Федор, а затем уже Федора (правда, в щеку) целует Соколовский.
Артистка не зря подписала это короткое видео как «Шок-контент» — все зрители, подозреваем, и правда были ошарашены.
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