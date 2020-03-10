Соколовский пришел на юбилей Риты Дакоты и поцеловал ее бойфренда

Кажется, певица — настоящая волшебница. Дакота смогла сделать так, что ее бывший, и вполне возможно, будущий мужья общаются как лучшие друзья. 

10 марта 2020 · Текст: · Фото:

Влад Соколовский и Рита Дакота

В это сложно поверить, но Рита Дакота сумела сохранить хорошие отношения с Владом Соколовским, с которым она развелась в 2018 году. Тогда певица узнала, что ее благоверный изменял ей, причем систематически и с разными женщинами.

Сейчас Дакота и Соколовский продолжают общаться и вместе воспитывают дочку Мию. Одним словом, идиллия.

Рита Дакота и Федор Белогай

9 марта Рита отметила свой юбилей — певице исполнилось 30 лет. Поздравить девушку собрались ее звездные друзья, а также новый возлюбленный, режиссер Федор Белогай.

Дакота, конечно, выложила в Инстаграм видео с торжества и на одном из них видно: сначала Риту в губы целует Федор, а затем уже Федора (правда, в щеку) целует Соколовский. 

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Настоящее имя Риты Дакоты Маргарита Герасимович
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Артистка не зря подписала это короткое видео как «Шок-контент» — все зрители, подозреваем, и правда были ошарашены.

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Комментарии

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  • Тройничок и последующие "страдания"Дакоты в инсте и новый "взлёт"в карьере))

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