Вернула краски жизни: Анна Заворотнюк призналась, что отпуск в Италии помог ей отвлечься от проблем в семье

Не так давно старшая дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание и поделилась ситуацией, связанной со здоровьем матери, актрисы Анастасии Заворотнюк. Время от времени девушка публикует эмоциональные посты в микроблоге.

10 марта 2020 · Текст: · Фото:

Анна Заворотнюк (Стрюкова), Анастасия Заворотнюк
Анастасия и Анна Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк борется со страшным онкологическим заболеванием. Предположительно у актрисы глиобластома, но ее семья  предпочитает не распространяться о диагнозе и не раскрывать подробности лечения. 

Старшая дочь звезды Анна почти перестала вести соцсети, хотя раньше легко претендовала на звание инстадивы.

Впрочем, в последние дни Заворотнюк-младшая все-таки решила оживить свой микроблог новыми снимками из Италии, где, по слухам, ее мать сейчас проходит очередной реабилитационный курс.

Анастасия Заворотнюк

Судя по всему, Анна наконец готова рассказать общественности о том, как тяжело ей пришлось в последние месяцы

Сейчас девушка продолжает визит в Италию и раскрывает подробности пережитых проблем. 

Наследница актрисы призналась, что отпуск в Европе помог ей прийти в себя. «Моя поездка стала очень знаковой и помогла мне вновь приоткрыть створки души и вкусить краски жизни. Увидев другие миры, людей и культуру, ты капля за каплей меняешь свою картину мира и представление о нем», — написала Анна в Инстаграме. 

...
Анна Заворотнюк уехала на отдых в Италию
1 из 10

Фолловеры порадовались, что девушка испытывает приятные эмоции. И все же многие выразили опасение из-за нахождения Анны и ее семьи в Италии, где объявлена эпидемия коронавируса. «Надеемся, у вас действительно все в порядке!» — прокомментировала пост Анны одна из подписчиц. 

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633