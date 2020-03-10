Анастасия Заворотнюк борется со страшным онкологическим заболеванием. Предположительно у актрисы глиобластома, но ее семья предпочитает не распространяться о диагнозе и не раскрывать подробности лечения.

Старшая дочь звезды Анна почти перестала вести соцсети, хотя раньше легко претендовала на звание инстадивы.

Впрочем, в последние дни Заворотнюк-младшая все-таки решила оживить свой микроблог новыми снимками из Италии, где, по слухам, ее мать сейчас проходит очередной реабилитационный курс.