Анастасия Заворотнюк борется со страшным онкологическим заболеванием. Предположительно у актрисы глиобластома, но ее семья предпочитает не распространяться о диагнозе и не раскрывать подробности лечения.
Старшая дочь звезды Анна почти перестала вести соцсети, хотя раньше легко претендовала на звание инстадивы.
Впрочем, в последние дни Заворотнюк-младшая все-таки решила оживить свой микроблог новыми снимками из Италии, где, по слухам, ее мать сейчас проходит очередной реабилитационный курс.
Судя по всему, Анна наконец готова рассказать общественности о том, как тяжело ей пришлось в последние месяцы.
Сейчас девушка продолжает визит в Италию и раскрывает подробности пережитых проблем.
Наследница актрисы призналась, что отпуск в Европе помог ей прийти в себя. «Моя поездка стала очень знаковой и помогла мне вновь приоткрыть створки души и вкусить краски жизни. Увидев другие миры, людей и культуру, ты капля за каплей меняешь свою картину мира и представление о нем», — написала Анна в Инстаграме.
Фолловеры порадовались, что девушка испытывает приятные эмоции. И все же многие выразили опасение из-за нахождения Анны и ее семьи в Италии, где объявлена эпидемия коронавируса. «Надеемся, у вас действительно все в порядке!» — прокомментировала пост Анны одна из подписчиц.
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