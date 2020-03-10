В честь 8 марта Анджелина Джоли написала эссе для журнала Time. Эмоциональный рассказ актрисы шокировал публику. Оказалось, что 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, перенесли операции.
На следующий день после публикации папарацци заметили Джоли вместе с дочерьми у выхода из кинотеатра. Из-за хирургического вмешательства Захара сильно похудела. Джоли так и не рассказала, почему девочке потребовалось вмешательство хирургов, причем неоднократное.
Шайло сделали операцию на бедре, поэтому она вынуждена передвигаться на костылях. Анджелина решила, что после тяжелого для семьи периода всем необходимо немного развеяться — например, посмотреть кино.
После откровений кинодивы поклонники тут же вспомнили Брэда Питта, пропустившего церемонию BAFTA. Скорее всего, он был рядом с дочками во время обследований и операции.
По словам актрисы, нелегкая жизненная ситуация сплотила сестер: «Я видела, как мои девочки легко уступали друг другу и ставили не себя на первое место. Я чувствовала радость от того, что они любят друг друга. Они понимают, что бороться с проблемами со здоровьем и бороться за выживание и выздоровление — это то, чем можно гордиться».
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