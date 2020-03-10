«Нашим девчонкам она не даст покоя»: кому, по мнению Тарасовой, могут проиграть российские фигуристки на Чемпионате мира

Турнир пройдет 16-22 марта в Монреале. Мы настолько привыкли к победам нашей уникальной тройки из команды Этери Тутберидзе — Щербакова, Косторная, Трусова, — что в возможный проигрыш девочек просто не верим.

Рика Кихира

Многие россияне считают женское одиночное катание «нашим» видом спорта, успехи в котором не поддаются сомнению. Однако напомним: череда регулярных побед российских фигуристок началась не так уж давно — Елизавета Туктамышева завоевала золото на ЧМ в 2015-м (до нее это удалось только Ирине Слуцкой в 2006-м году). С Олимпиадой дело обстояло еще хуже — лишь в 2014-м Аделина Сотникова стала первой россиянкой, покорившей олимпийский пьедестал.

Сейчас фигурное катание в России действительно находится на высочайшем уровне — спортсменки под руководством команды Этери Тутберидзе приезжают на соревнования будучи фаворитами и занимают призовые места.

Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова

Если США и Канада пока не могут представить достойных соперниц для тройки Щербакова — Косторная — Трусова, то в Японии есть одиночница, которая заставит наших девушек понервничать на предстоящем Чемпионате мира.

17-летняя Рика Кихира — звезда японского фигурного катания. Она уже обыграла Алину Загитову, а ее подготовка к ЧМ выглядит крайне серьезно и последовательно.



К преимуществам фигуристки относят опыт (текущий сезон для нее уже второй на взрослом уровне) и практически безукоризненное владение сложными элементами: Рика уже выучила четверные тулуп и сальхов, а также «почистила» свой тройной аксель. Теперь она выполняет его гораздо лучше, чем в начале сезона. К Кихире серьезно относится и знаменитый тренер Татьяна Тарасова.

«Нашим девчонкам она не даст покоя на чемпионате мира. Ну и хорошо. Пусть старается, и наши будут стараться. Нельзя, чтобы никто не кусал тебя за хвост. Это обязательно нужно», — цитирует Татьяну Тарасову Championat

1 2 3 ... 9 17-летняя японка готова побороться за золото на грядущем ЧМ по фигурному катанию

Напомним, 18 марта фигуристки представят короткую программу. Неизвестно, сможет ли Рика Кихира помешать легендарному трио снова занять весь пьедестал, но борьба предстоит однозначно интересная.