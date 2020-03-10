«Нашим девчонкам она не даст покоя»: кому, по мнению Тарасовой, могут проиграть российские фигуристки на Чемпионате мира

Многие россияне считают женское одиночное катание «нашим» видом спорта, успехи в котором не поддаются сомнению. Однако напомним: череда регулярных побед российских фигуристок началась не так уж давно — Елизавета Туктамышева завоевала золото на ЧМ в 2015-м (до нее это удалось только Ирине Слуцкой в 2006-м году). С Олимпиадой дело обстояло еще хуже — лишь в 2014-м Аделина Сотникова стала первой россиянкой, покорившей олимпийский пьедестал.
Сейчас фигурное катание в России действительно находится на высочайшем уровне — спортсменки под руководством команды Этери Тутберидзе приезжают на соревнования будучи фаворитами и занимают призовые места.
Если США и Канада пока не могут представить достойных соперниц для тройки Щербакова — Косторная — Трусова, то в Японии есть одиночница, которая заставит наших девушек понервничать на предстоящем Чемпионате мира.
17-летняя Рика Кихира — звезда японского фигурного катания. Она уже обыграла Алину Загитову, а ее подготовка к ЧМ выглядит крайне серьезно и последовательно.
К преимуществам фигуристки относят опыт (текущий сезон для нее уже второй на взрослом уровне) и практически безукоризненное владение сложными элементами: Рика уже выучила четверные тулуп и сальхов, а также «почистила» свой тройной аксель. Теперь она выполняет его гораздо лучше, чем в начале сезона. К Кихире серьезно относится и знаменитый тренер Татьяна Тарасова.
Напомним, 18 марта фигуристки представят короткую программу. Неизвестно, сможет ли Рика Кихира помешать легендарному трио снова занять весь пьедестал, но борьба предстоит однозначно интересная.