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«Нашим девчонкам она не даст покоя»: кому, по мнению Тарасовой, могут проиграть российские фигуристки на Чемпионате мира

Турнир пройдет 16-22 марта в Монреале. Мы настолько привыкли к победам нашей уникальной тройки из команды Этери Тутберидзе — Щербакова, Косторная, Трусова, — что в возможный проигрыш девочек просто не верим.  
 Рика Кихира
 Рика Кихира

Многие россияне считают женское одиночное катание «нашим» видом спорта, успехи в котором не поддаются сомнению. Однако напомним: череда регулярных побед российских фигуристок началась не так уж давно — Елизавета Туктамышева завоевала золото на ЧМ в 2015-м (до нее это удалось только Ирине Слуцкой в 2006-м году). С Олимпиадой дело обстояло еще хуже — лишь в 2014-м Аделина Сотникова стала первой россиянкой, покорившей олимпийский пьедестал.

Сейчас фигурное катание в России действительно находится на высочайшем  уровне — спортсменки под руководством команды Этери Тутберидзе приезжают на соревнования будучи фаворитами и занимают призовые места.

Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова
Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова

Если США и Канада пока не могут представить достойных соперниц для тройки Щербакова — Косторная — Трусова, то в Японии есть одиночница, которая заставит наших девушек понервничать на предстоящем Чемпионате мира.

17-летняя Рика Кихира — звезда японского фигурного катания. Она уже обыграла Алину Загитову, а ее подготовка к ЧМ выглядит крайне серьезно и последовательно. 

К преимуществам фигуристки относят опыт (текущий сезон для нее уже второй на взрослом уровне) и практически безукоризненное владение сложными элементами: Рика уже выучила четверные тулуп и сальхов, а также «почистила» свой тройной аксель. Теперь она выполняет его гораздо лучше, чем в начале сезона. К Кихире серьезно относится и знаменитый тренер Татьяна Тарасова.

«Нашим девчонкам она не даст покоя на чемпионате мира. Ну и хорошо. Пусть старается, и наши будут стараться. Нельзя, чтобы никто не кусал тебя за хвост. Это обязательно нужно», — цитирует Татьяну Тарасову Championat.
  • Рика Кихира
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    17-летняя японка готова побороться за золото на грядущем ЧМ по фигурному катанию
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Напомним, 18 марта фигуристки представят короткую программу. Неизвестно, сможет ли Рика Кихира помешать легендарному трио снова занять весь пьедестал, но борьба предстоит однозначно интересная.

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10 марта 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, @rikaskate0721/Instagram

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