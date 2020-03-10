«Состояние пустоты, силы кончились»: Екатерина Диденко так и не смогла рассказать дочери о смерти отца

29-летняя Екатерина Диденко продолжает держать подписчиков в курсе событий. Жизнь блогера резко изменилась после гибели мужа Валентина.

Екатерина Диденко стала известной на всю страну при весьма печальных обстоятельствах.

Напомним, девушка, которая называет себя «аптечным Ревизорро», отмечала день рождения в бане 28 февраля. Ее супруг Валентин решил сделать имениннице сюрприз и принес в заведение 25 килограммов сухого льда, чтобы высыпать его в бассейн.

Екатерина Диденко на шоу Ксении Собчак

Никто из гостей не знал о химических свойствах льда. В результате погибли три человека: сам Валентин, а также друзья Екатерины Юрий и Наталья.

С момента трагедии прошло уже больше недели, однако Диденко так и не смогла рассказать старшей дочери Насте о том, что отца девочки не стало.

«Сейчас я работаю с психологами. Вчера мы должны были рассказать все Настеньке, но я не смогла, я побоялась. Мне стало страшно и я попросила: ''Давайте в следующий раз''».

Также Диденко поблагодарила своих фолловеров за поддержку и заявила: она по-прежнему не понимает, что будет дальше. Сама блогер только лежит и разглядывает фотографии. «Сейчас на душе такое состояние пустоты. Если раньше у меня было много сил, то сейчас они кончились», — призналась Екатерина.

Напомним, девушку затравили в Сети сразу после трагедии, потому что она даже в столь драматичное для ее семьи время продолжила постить инстаграм-истории, а позже (причем даже до похорон!) снялась в двух ток-шоу на Первом канале. Многие считают, что Диденко пытается хайпить на крови своего погибшего мужа.