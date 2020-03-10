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«Состояние пустоты, силы кончились»: Екатерина Диденко так и не смогла рассказать дочери о смерти отца

29-летняя Екатерина Диденко продолжает держать подписчиков в курсе событий. Жизнь блогера резко изменилась после гибели мужа Валентина.

Екатерина Диденко стала известной на всю страну при весьма печальных обстоятельствах.

Напомним, девушка, которая называет себя «аптечным Ревизорро», отмечала день рождения в бане 28 февраля. Ее супруг Валентин решил сделать имениннице сюрприз и принес в заведение 25 килограммов сухого льда, чтобы высыпать его в бассейн.

Екатерина Диденко на шоу Ксении Собчак
Екатерина Диденко на шоу Ксении Собчак

Никто из гостей не знал о химических свойствах льда. В результате погибли три человека: сам Валентин, а также друзья Екатерины Юрий и Наталья.

С момента трагедии прошло уже больше недели, однако Диденко так и не смогла рассказать старшей дочери Насте о том, что отца девочки не стало.

«Сейчас я работаю с психологами. Вчера мы должны были рассказать все Настеньке, но я не смогла, я побоялась. Мне стало страшно и я попросила: ''Давайте в следующий раз''».

Также Диденко поблагодарила своих фолловеров за поддержку и заявила: она по-прежнему не понимает, что будет дальше. Сама блогер только лежит и разглядывает фотографии. «Сейчас на душе такое состояние пустоты. Если раньше у меня было много сил, то сейчас они кончились», — призналась Екатерина.

Напомним, девушку затравили в Сети сразу после трагедии, потому что она даже в столь драматичное для ее семьи время продолжила постить инстаграм-истории, а позже (причем даже до похорон!) снялась в двух ток-шоу на Первом канале. Многие считают, что Диденко пытается хайпить на крови своего погибшего мужа.

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10 марта 2020
Текст Анна Миллионова
Фото @didenko.katerina/Instagram

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Не слушала бы маму (у которой видимо важность мнения соседей важнее счастья дочери), а сразу развелась - жить было бы гораздо легче. Кто вообще это придумал, что женщина должна сохранять семью с ленивым, бездарным и безответственным человеком. Детям и женщине желаю здоровья и большого везения во всем дальше.
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Раздражают комменты типа "Не ходила потому что не звали" с явной издевкой написанные. Ну да, не звали. А что тут удивительного? Там семья богатейшая, белая кость в их понимании, трясущаяся за свои капиталы, строгий папашка - командир, а Наталья - русская моделька с тремя детьми от другого человека... да, известная уже, да красивая, ну и что? Все равно мезальянс. В такой ситуации никто никого бы не позвал. Всегда деньги важнее и не говорите, что это не так. Вот, сейчас убедились, что вменяемая, что понимает, что такое респектабельность, не опозорит, что можно с ней дело иметь, ну и женятся. А то женился тут один принц по любви недавно, теперь читаем каждый день про их приключения. А тут оба все грамотно взвесили, родителей жениха слушались, может, так и лучше... Умнее, уж точно.
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