«Состояние пустоты, силы кончились»: Екатерина Диденко так и не смогла рассказать дочери о смерти отца

Екатерина Диденко стала известной на всю страну при весьма печальных обстоятельствах.
Напомним, девушка, которая называет себя «аптечным Ревизорро», отмечала день рождения в бане 28 февраля. Ее супруг Валентин решил сделать имениннице сюрприз и принес в заведение 25 килограммов сухого льда, чтобы высыпать его в бассейн.
Никто из гостей не знал о химических свойствах льда. В результате погибли три человека: сам Валентин, а также друзья Екатерины Юрий и Наталья.
С момента трагедии прошло уже больше недели, однако Диденко так и не смогла рассказать старшей дочери Насте о том, что отца девочки не стало.
Также Диденко поблагодарила своих фолловеров за поддержку и заявила: она по-прежнему не понимает, что будет дальше. Сама блогер только лежит и разглядывает фотографии. «Сейчас на душе такое состояние пустоты. Если раньше у меня было много сил, то сейчас они кончились», — призналась Екатерина.
Напомним, девушку затравили в Сети сразу после трагедии, потому что она даже в столь драматичное для ее семьи время продолжила постить инстаграм-истории, а позже (причем даже до похорон!) снялась в двух ток-шоу на Первом канале. Многие считают, что Диденко пытается хайпить на крови своего погибшего мужа.