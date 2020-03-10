А как же... Брэда Питта снова заметили на свидании с 30-летней актрисой-бисексуалкой

Актер, похоже, восхищается своей бывшей супругой Дженнифер Энистон, но не планирует вновь ее завоевывать. У Питта есть виды на другую красотку.

10 марта 2020 · Текст: · Фото:

О воссоединении Дженнифер Энистон и Брэда Питта поклонники актеров могут только мечтать. 56-летнего многодетного отца недавно заметили на свидании с красивой девушкой. Только это была не Энистон.

Брэд снова виделся с 30-летней Алией Шокат, с которой его уже замечали в ноябре прошлого года.

На этот раз пара посетила концерт музыканта Thundercat в Лос-Анджелесе.

Внимательные поклонники пока не обнаружили никаких признаков романтических отношений между Брэдом и Алией (за ручки никто не держался, не целовался и не прижимался друг к другу). Да и Питт не раз шутил: любая девушка, с которой он куда-то выбирается, сразу записывается прессой в его возлюбленные, а это далеко не всегда является истиной. Так что затаились и ждем официального подтверждения.

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Шокат — арабо-американка и открытая бисексуалка. «Алия вспомнила: когда она была 10-летним подростком, мама спросила: кто ее привлекает — мальчики или девочки? Тогда она сказала, что не знает, а теперь уверена, что и те, и другие. Алия считает: бисексуальность сыграла важную роль в ее становлении, как актрисы», — написало о предполагаемой возлюбленной Питта издание GayPress.

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Комментарии

1
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  • Пит прямо похорошел после развода. Моложе не стал выглядеть, но стал такой холеный, ухоженный, вальяжный. Морду лица подправил, волосенки то так, то эдак причешет, в общем норм выглядит. А бабы... наверное кто-то у него есть. Но вряд ли он опять жениться побежит, одному-то спокойнее.

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