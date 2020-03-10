О воссоединении Дженнифер Энистон и Брэда Питта поклонники актеров могут только мечтать. 56-летнего многодетного отца недавно заметили на свидании с красивой девушкой. Только это была не Энистон.

Брэд снова виделся с 30-летней Алией Шокат, с которой его уже замечали в ноябре прошлого года.