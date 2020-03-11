39-летняя Дженна Деван стала мамой во второй раз

Бывшая жена Ченнинга Татума родила второго ребенка. Поделилась этим Дженна Деван спустя несколько дней.

11 марта 2020 · Текст: · Фото:

Свершилось! Красавица-актриса Дженна Деван, экс-супруга Ченнинга Татума, родила сына. Радостное событие произошло еще 6 марта, но сообщила об этом звезда фильма «Шаг вперед» только сейчас.

«Добро пожаловать в мир, маленький ангел! Каллум Майкл Кази. 3/6/20», — подписала нежное фото сына Дженна, которое опубликовала в Инстаграме.

О том, что актриса и танцовщица подарит ребенка своему возлюбленному, 44-летнему театральному артисту Стивену Кази, стало известно осенью прошлого года. Тогда Деван опубликовала фотографии с помолвки.

«Честно скажу: это был один из лучших дней в моей жизни, и если бы мне нужно было прожить любой день снова — я выбрала бы этот», — признавалась актриса.

Стивен Кази и Дженна Деван

Для Дженны малыш Каллум стал вторым ребенком. Звезда сериала «Резидент» также воспитывает дочь Эверли, которая появилась на свет в браке с Ченнингом Татумом.

Экс-возлюбленные познакомились на съемках фильма «Шаг вперед» и поженились в 2009 году, но в 2018-м объявили о том, что приняли обоюдное решение расстаться. 

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Дженна Деван снова стала мамой
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Вскоре Дженна начала встречаться со Стивеном, а Ченнинг — с певицей Джесси Джей.

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