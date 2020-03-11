39-летняя Дженна Деван стала мамой во второй раз

Свершилось! Красавица-актриса Дженна Деван, экс-супруга Ченнинга Татума, родила сына. Радостное событие произошло еще 6 марта, но сообщила об этом звезда фильма «Шаг вперед» только сейчас.
«Добро пожаловать в мир, маленький ангел! Каллум Майкл Кази. 3/6/20», — подписала нежное фото сына Дженна, которое опубликовала в Инстаграме.
О том, что актриса и танцовщица подарит ребенка своему возлюбленному, 44-летнему театральному артисту Стивену Кази, стало известно осенью прошлого года. Тогда Деван опубликовала фотографии с помолвки.
«Честно скажу: это был один из лучших дней в моей жизни, и если бы мне нужно было прожить любой день снова — я выбрала бы этот», — признавалась актриса.
Для Дженны малыш Каллум стал вторым ребенком. Звезда сериала «Резидент» также воспитывает дочь Эверли, которая появилась на свет в браке с Ченнингом Татумом.
Экс-возлюбленные познакомились на съемках фильма «Шаг вперед» и поженились в 2009 году, но в 2018-м объявили о том, что приняли обоюдное решение расстаться.
Вскоре Дженна начала встречаться со Стивеном, а Ченнинг — с певицей Джесси Джей.
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