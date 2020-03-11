39-летняя Дженна Деван стала мамой во второй раз

О том, что актриса и танцовщица подарит ребенка своему возлюбленному, 44-летнему театральному артисту Стивену Кази, стало известно осенью прошлого года. Тогда Деван опубликовала фотографии с помолвки.

«Честно скажу: это был один из лучших дней в моей жизни, и если бы мне нужно было прожить любой день снова — я выбрала бы этот», — признавалась актриса.