Анджелина Джоли и Брэд Питт наладили общение ради дочерей, которые оказались в больнице

Дети — цветы жизни. И ради них (и исключительно из-за них) в отношениях Анджелины Джоли и Брэда Питта наметился просвет.

11 марта 2020 · Текст: · Фото:

Джоли и Питт, может, больше и не вместе, но родителями для своих (на минуточку) шести детей от этого они быть не перестают. 

На днях Джоли написала эссе для издания Time, в котором рассказала о том, что две ее дочери, Шайло и Захара, перенесли операции.

«Я видела, как мои девочки легко уступали друг другу и ставили не себя на первое место. Я чувствовала радость от того, что они любят друг друга. Они понимают, что бороться с проблемами со здоровьем и бороться за выживание и выздоровление — это то, чем можно гордиться», — поведала звезда.

Инсайдер поведал порталу Е! Online, что не только Джоли находилась рядом с Захарой и Шайло в тяжелое для них время. Брэд Питт тоже показал себя с лучшей стороны, был рядом с дочерьми и «очень вовлечен в их процедуры».

Да что там говорить, если даже на премию BAFTA актер не пришел, потому что был с девочками.

Джоли и Питт смогли найти общий язык в это непростое время. «Они были обеспокоенными и любящими родителями, которые находились рядом со своими детьми», — добавил инсайдер.

А второй источник отметил: «Оба родителя были в равной степени вовлечены и сосредоточены на благополучии детей на протяжении всего процесса».

...
Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках «Мистера и миссис Смит»
1 из 8

Напомним, Анджелина и Брэд официально объявили о разводе в 2016 году. И только спустя два года актеры наконец-то пришли к соглашению об опеке над детьми. Детали не раскрываются, однако известно, что оно основано на рекомендациях, которые дал специалист, оценивший условия содержания детей. 

У пары шестеро наследников: сыновья Мэддокс, Пакс и Нокс и дочери Шайло, Захара и Вивьен. Все они носят двойную фамилию Джоли-Питт, хотя только трое из них (Шайло, Нокс и Вивьен) являются биологическими детьми пары.

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633