Джоли и Питт, может, больше и не вместе, но родителями для своих (на минуточку) шести детей от этого они быть не перестают.
На днях Джоли написала эссе для издания Time, в котором рассказала о том, что две ее дочери, Шайло и Захара, перенесли операции.
«Я видела, как мои девочки легко уступали друг другу и ставили не себя на первое место. Я чувствовала радость от того, что они любят друг друга. Они понимают, что бороться с проблемами со здоровьем и бороться за выживание и выздоровление — это то, чем можно гордиться», — поведала звезда.
Инсайдер поведал порталу Е! Online, что не только Джоли находилась рядом с Захарой и Шайло в тяжелое для них время. Брэд Питт тоже показал себя с лучшей стороны, был рядом с дочерьми и «очень вовлечен в их процедуры».
Да что там говорить, если даже на премию BAFTA актер не пришел, потому что был с девочками.
Джоли и Питт смогли найти общий язык в это непростое время. «Они были обеспокоенными и любящими родителями, которые находились рядом со своими детьми», — добавил инсайдер.
А второй источник отметил: «Оба родителя были в равной степени вовлечены и сосредоточены на благополучии детей на протяжении всего процесса».
Напомним, Анджелина и Брэд официально объявили о разводе в 2016 году. И только спустя два года актеры наконец-то пришли к соглашению об опеке над детьми. Детали не раскрываются, однако известно, что оно основано на рекомендациях, которые дал специалист, оценивший условия содержания детей.
У пары шестеро наследников: сыновья Мэддокс, Пакс и Нокс и дочери Шайло, Захара и Вивьен. Все они носят двойную фамилию Джоли-Питт, хотя только трое из них (Шайло, Нокс и Вивьен) являются биологическими детьми пары.
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