Джоли и Питт, может, больше и не вместе, но родителями для своих (на минуточку) шести детей от этого они быть не перестают.

На днях Джоли написала эссе для издания Time, в котором рассказала о том, что две ее дочери, Шайло и Захара, перенесли операции.