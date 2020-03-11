Дело Харви Вайнштейна до сих пор находится в суде — адвокаты продюсера пытаются добиться 5-летнего заключения вместо 29 лет в тюрьме. По мнению защиты, 67-летний Вайнштейн не переживет почти три десятилетия за решеткой и для него это равносильно пожизненному. Суд рассмотрит это предложение, однако выводы делать еще рано.
11 марта в СМИ попал фрагмент переписки 2017 года, в котором Харви отреагировал на готовность издания National Enquirer опубликовать материал о его домогательствах к Дженнифер Энистон.
«Дженнифер Энистон должна быть убита», — написал Вайнштейн одному из своих помощников.
Впрочем, обвинения со стороны Энистон так никогда и не вынесли в публичное поле. Во-первых, потому что в материале таблоида были собраны лишь высказывания анонимных источников, а во-вторых, представители актрисы сами опровергли факт домогательств: «Дженнифер никогда не оставалась с Харви наедине. У нас нет никаких комментариев».
В своих последующих письмах Вайнштейн просил помощи у сильных мира сего — Джеффа Безоса и Майкла Блумберга. Продюсер предлагал вступиться за него и восстановить карьеру и репутацию, однако Безос и Блумберг оставили его мольбы без ответа.
Зато ответил его брат и по совместительству бывший деловой партнер Боб Вайнштейн: «Настоящий ад — вот где твое место. Полагаю, быть тобой — это собственный ад. Хорошо бы тебе самому его почувствовать, но нет никаких шансов. Ты заслуживаешь пожизненного заключения за дикость, аморальность, бесчеловечность и совершенные деяния».
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