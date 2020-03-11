Дело Харви Вайнштейна до сих пор находится в суде — адвокаты продюсера пытаются добиться 5-летнего заключения вместо 29 лет в тюрьме. По мнению защиты, 67-летний Вайнштейн не переживет почти три десятилетия за решеткой и для него это равносильно пожизненному. Суд рассмотрит это предложение, однако выводы делать еще рано.

11 марта в СМИ попал фрагмент переписки 2017 года, в котором Харви отреагировал на готовность издания National Enquirer опубликовать материал о его домогательствах к Дженнифер Энистон.