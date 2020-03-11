Инстаграм Анастасии Решетовой превратился в самый настоящий «мамский» блог после того, как на свет появился ее первенец Ратмир, но фолловеры не возражают. Возлюбленная Тимати рассказывает о сыне, общается с подписчиками и делится случаями из жизни.

Так, на днях Анастасия опубликовала большой пост в Инстаграме, в котором поведала о тонкостях при выборе няни. Как оказалось, ее первый опыт поиска женщины, которая бы могла приглядеть за малышом Ратмиром, был печальным. Все потому что няня обладала собственными взглядами на воспитание ребенка и совсем не слушала Анастасию.