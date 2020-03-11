Инстаграм Анастасии Решетовой превратился в самый настоящий «мамский» блог после того, как на свет появился ее первенец Ратмир, но фолловеры не возражают. Возлюбленная Тимати рассказывает о сыне, общается с подписчиками и делится случаями из жизни.
Так, на днях Анастасия опубликовала большой пост в Инстаграме, в котором поведала о тонкостях при выборе няни. Как оказалось, ее первый опыт поиска женщины, которая бы могла приглядеть за малышом Ратмиром, был печальным. Все потому что няня обладала собственными взглядами на воспитание ребенка и совсем не слушала Анастасию.
«Наша первая няня слишком много брала на себя и осуществляла уход за ребенком согласно своим убеждениям, а не моим. В силу своей неопытности, так как это мой первый ребенок, сначала я была слепа и наивна. Чуть позже мой врожденный материнский инстинкт быстро поставил все на места. Я осознала, что няня не должна подменять собой мать, и мое мнение должно быть для нее в приоритете», — сообщила Решетова.
Поэтому с первой няней ей пришлось распрощаться. Но своей второй «Мэри Поппинс» Анастасия довольна целиком и полностью. Она доверяет ей и не беспокоится, когда нужно уехать по делам.
Знаменитость также поделилась своими «лайфхаками» по выбору няни. По словам Анастасии, первым делом нужно проверить всю информацию в резюме кандидатки на подлинность и устроить ей испытательный срок длиной в месяц. Решетова считает, что только так можно увидеть, что из себя представляет человек.
В комментариях многие согласились с Анастасией, что к поиску няни следует подходить ответственно. Были и те, кому показалось странным, что с Ратмиром не сидит его заботливая бабушка Симона.
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