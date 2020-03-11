С тех пор Дана наладила отношения с наследницей, но та вспомнила, как ей приходилось тяжело в прошлом. По словам Полины, ей было всего 9 лет, когда она поняла, что с мамой происходит что-то неладное.

«Помню тот момент, что маме постоянно тогда делали капельницы. То есть, я была ребенком маленьким, не понимала, что бывает такое, как алкоголь и наркотики. Но я понимала, что с мамой что-то не то. Мне было очень трудно. В последний год в четвертом классе я вообще не посещала школу. По-моему, полгода только посещений было. И вообще забила на учебу. Маме было пофиг», — поделилась воспоминаниями Полина.

Девочке приходилось самостоятельно добираться до учебного заведения, которое находилось довольно далеко. Из-за этого она чуть не опоздала на 1 сентября.



Кроме того, часто дома не было денег, чтобы купить еды. «Питалась абсолютно неправильно, потому что мама ничего мне не покупала поесть», — рассказала звездная наследница.