Питалась «подножным кормом» и пропускала школу: дочь Даны Борисовой рассказала о жизни с зависимой матерью

12-летняя дочь телезвезды откровенно поведала, как зависимость мамы от запрещенных препаратов повлияла на ее жизнь.

11 марта 2020 · Текст: · Фото:

Дана Борисова

Дана Борисова стала героиней программы «Основано на реальных событиях», где рассказала о своей жизни. Кроме того, в ней приняли участие и близкие люди телеведущей. Среди них была ее 12-летняя дочь Полина, с которой не так давно у звезды был крупный скандал. Девочка обвинила Дану в том, что у нее начались «новые старые проблемы», имея в виду зависимость знаменитости от запрещенных препаратов.

Дана Борисова
Дана Борисова с дочерью Полиной

С тех пор Дана наладила отношения с наследницей, но та вспомнила, как ей приходилось тяжело в прошлом. По словам Полины, ей было всего 9 лет, когда она поняла, что с мамой происходит что-то неладное.

«Помню тот момент, что маме постоянно тогда делали капельницы. То есть, я была ребенком маленьким, не понимала, что бывает такое, как алкоголь и наркотики. Но я понимала, что с мамой что-то не то. Мне было очень трудно. В последний год в четвертом классе я вообще не посещала школу. По-моему, полгода только посещений было. И вообще забила на учебу. Маме было пофиг», — поделилась воспоминаниями Полина.

Девочке приходилось самостоятельно добираться до учебного заведения, которое находилось довольно далеко. Из-за этого она чуть не опоздала на 1 сентября. 

Кроме того, часто дома не было денег, чтобы купить еды. «Питалась абсолютно неправильно, потому что мама ничего мне не покупала поесть», — рассказала звездная наследница. 

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В отношениях Даны Борисовой и ее дочери Полины не всегда все было гладко
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В настоящее время ситуация изменилась. Дана Борисова написала книгу о своем бурном прошлом, а о ссорах с дочерью речи больше не идет. Кстати, телеведущая недавно поведала о своем тайном поклоннике, который осыпает ее цветами.

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Комментарии

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  • Бедный ребенок...
  • Ещё одна бездельница подрастает.
  • Здесь постоянно пишут о конфликтах, а она из шоу в шоу с дочкой скачет, где рассказывают, как они быт ведут и другое разное. У меня разрыв шаблона просто
  • Странная девочка. Не похоже ,что она плохо, или совсем не ест.

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