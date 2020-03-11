«Они были готовы узнать о моей профессии, и им из-за этого не грустно. Люди не должны их жалеть. Никто в этой ситуации не является жертвой», — поведала девушка.



Она не стала распространяться, в чем именно проявлялась ее невротичность. Возможно, дело во вспыльчивом характере: не так давно Микаэла попала в полицию по обвинению в домашнем насилии. Во время ссоры она накинулась на своего 47-летнего бойфренда с кулаками.