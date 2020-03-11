Еще несколько недель назад поклонники творчества Стивена Спилберга и представить себе не могли, что 24-летняя дочь режиссера окажется порноактрисой. Казалось бы, это известие должно было огорчить звездных родителей или хотя бы удивить. Однако те, по признанию начинающей артистки Микаэлы, отнеслись к ней с пониманием и одобрили ее выбор профессии.
В интервью The Sun девушка призналась: «Мои родители, несмотря на общее убеждение, ни капли не смущены. На самом деле они ожидали, что моя карьера будет именно такой. Это своего рода маргинальное искусство, искусство табу. Они знали, что я всегда была немного невротична».
Девушка заявила, что с детства была независимой и следовала своим желаниям, так что Стивен Спилберг и Кейт Кэпшоу понимали — их дочь вырастет уникальной личностью.
«Они были готовы узнать о моей профессии, и им из-за этого не грустно. Люди не должны их жалеть. Никто в этой ситуации не является жертвой», — поведала девушка.
Она не стала распространяться, в чем именно проявлялась ее невротичность. Возможно, дело во вспыльчивом характере: не так давно Микаэла попала в полицию по обвинению в домашнем насилии. Во время ссоры она накинулась на своего 47-летнего бойфренда с кулаками.
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