18-летняя Билли Айлиш впервые обнажилась перед публикой

Любительница оверсайза решила продемонстрировать свое тело, но сделала это в качестве заявления, адресованного бодишеймерам.

11 марта 2020 · Текст: · Фото:

Билли Айлиш выступает на сцене и выходит в свет в безразмерных нарядах и наотрез отказывается менять свой уникальный стиль. Для певицы важно, чтобы поклонники акцентировали свое внимание не на теле, а исключительно на творчестве.

На первом же концерте тура Where Do We Go? на экраны вывели видео, в котором 18-летняя Билли впервые разделась до нижнего белья и показала, как выглядит ее фигура. Вместо музыки ролик сопровождала запись монолога Айлиш с рассуждением о бодишейминге.

Знаменитость начала с того, что сейчас у каждого пользователя есть свое мнение буквально обо всем, и никто не стесняется выражать свою позицию. Кому-то нравится стиль певицы, кто-то его ненавидит. «Вы хотите, чтобы я была худее? Слабее? Мягче? Выше? Хотите видеть мою грудь, живот, бедра? Увидеть тело, с которым я родилась, — разве не этого вы хотели?» — спросила Билли.

«Если я ношу что-то комфортное, то меня называют неженственной. Если раздеваюсь, то меня сразу обзывают шлюхой. Вы никогда не видели мое тело, но все равно меня осуждаете. Почему? Вы делаете выводы о человеке, исходя из размера его одежды. Разве моя собственная ценность основана только на вашем восприятии? Или ваше мнение обо мне — не моя ответственность?» — и снова риторический вопрос.

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Билли Айлиш показала, как выглядит в нижнем белье
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Поклонники поддержали Билли, в зале послышались аплодисменты и восторженные выкрики. В последнее время Айлиш все чаще заводила разговор о хейтерах. Певица призналась, что перестала читать комментарии в соцсетях, потому что они могли довести ее до слез. Билли часто критикуют за ее любовь к мешковатым вещам, и она решила ответить, причем сделала это крайне стильно.

Комментарии

1
под именем
  • Все комментарии
  • Она похожа на наркозависимую или психически больную, а может все сразу

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