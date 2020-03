18-летняя Билли Айлиш впервые обнажилась перед публикой

Билли Айлиш выступает на сцене и выходит в свет в безразмерных нарядах и наотрез отказывается менять свой уникальный стиль. Для певицы важно, чтобы поклонники акцентировали свое внимание не на теле, а исключительно на творчестве.

На первом же концерте тура Where Do We Go? на экраны вывели видео, в котором 18-летняя Билли впервые разделась до нижнего белья и показала, как выглядит ее фигура. Вместо музыки ролик сопровождала запись монолога Айлиш с рассуждением о бодишейминге.