Вот уже более полугода Анастасия Заворотнюк не появляется на публике и не ведет свои соцсети. Уже ни для кого не секрет, что актриса серьезно больна — разные источники подтверждали, что звезда страдает от раковой опухоли головного мозга.

Близкие Заворотнюк предпочитали не комментировать информацию, хотя и не скрывали, что время от времени вместе с ней находились в медицинских учреждениях.

Некоторое время назад семья Анастасии создала аккаунт в Инстаграме, где опровергала слухи о ее здоровье, но с Нового года там не появлялось никаких новостей.