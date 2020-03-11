«Все хорошо, боремся за ее скорейшее выздоровление»: близкие Заворотнюк начали делиться информацией о состоянии актрисы

Долгие месяцы семья Анастасии Заворотнюк скрывала от общественности любые подробности о ее состоянии. Кажется, родственники наконец решились поведать актуальную информацию о здоровье звезды. 

11 марта 2020 · Текст: · Фото:

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Вот уже более полугода Анастасия Заворотнюк не появляется на публике и не ведет свои соцсети. Уже ни для кого не секрет, что актриса серьезно больна — разные источники подтверждали, что звезда страдает от раковой опухоли головного мозга. 

Близкие Заворотнюк предпочитали не комментировать информацию, хотя и не скрывали, что время от времени вместе с ней находились в медицинских учреждениях. 

Некоторое время назад семья Анастасии создала аккаунт в Инстаграме, где опровергала слухи о ее здоровье, но с Нового года там не появлялось никаких новостей. 

Анастасия Заворотнюк, Анна Заворотнюк (Стрюкова)

Молчание близких знаменитости пугает ее поклонников: быть может, на это уже есть печальные причины?

Впрочем, на днях появилась информация, что Заворотнюк уехала на лечение в Италию

Судя по всему, вместе с ней в Европу отправилась и старшая дочь Анна, которая недавно призналась, что отдых пошел ей на пользу и заставил отвлечься от семейных проблем

Интернет-пользователи уже успели поинтересоваться у девушки состоянием ее матери. Что удивительно, Анна решила ответить на волнующий всех вопрос, хотя раньше игнорировала эту тему. 

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Дочь Анастасии Заворотнюк поведала о состоянии матери
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«Все хорошо, мы боремся и молимся за ее скорейшее выздоровление», — написала Заворотнюк-младшая в своем микроблоге. Фолловеры выразили надежду, что у звездной семьи действительно все налаживается. «Здоровья вашей маме!», «Сил вам и всем вашим родственникам!» — прокомментировали подписчики. 

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Комментарии

3
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  • Здоровья, силы семье и Анастасии, конечно же!!!
  • Злокачественная опухоль мозга рассосалась?
  • Ну вот, а раньше просто написать нельзя было. Спасибо, да болеет, молитесь за неё, денег не надо.

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