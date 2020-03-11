11 марта Бари Алибасов поделился фото, на котором позирует вместе с Татьяной Овсиенко. Продюсер в костюме-тройке приобнял исполнительницу хита «Женское счастье», которая снялась в кружевной водолазке, жилете, подпоясанном серебристым ремнем, и лодочках в тон.

«Девочки, все помнят, в чем секрет женского счастья? Прекрасная Татьяна Овсиенко вам подскажет», — подписал кадр Алибасов. Некоторые вспомнили песню и отписались в комментариях продолжением этих строчек, однако остальные пользователи сконцентрировали внимание на исполнительнице всеми любимого хита.