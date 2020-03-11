«Таню не узнать»: как выглядит 53-летняя Татьяна Овсиенко без ретуши в чужом Инстаграме

На странице Бари Алибасова появилось совместное фото с Татьяной Овсиенко. Поклонники не смогли узнать звезду 1990-х, как ни всматривались в снимок.

11 марта 2020 · Текст: · Фото:

11 марта Бари Алибасов поделился фото, на котором позирует вместе с Татьяной Овсиенко. Продюсер в костюме-тройке приобнял исполнительницу хита «Женское счастье», которая снялась в кружевной водолазке, жилете, подпоясанном серебристым ремнем, и лодочках в тон.

«Девочки, все помнят, в чем секрет женского счастья? Прекрасная Татьяна Овсиенко вам подскажет», — подписал кадр Алибасов. Некоторые вспомнили песню и отписались в комментариях продолжением этих строчек, однако остальные пользователи сконцентрировали внимание на исполнительнице всеми любимого хита.

Подписчиков Бари снимок с Татьяной не особо впечатлил. Фолловеры просто не узнали бывшую вокалистку «Миража». По мнению некоторых пользователей, певица находится не в самой лучшей своей форме.

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«Это Овсиенко? Совсем на себя не похожа», «Это не она... что с губами у этой женщины?», «Перекроила себя вдоль и поперек», «Таню вообще не узнать», «На кого она стала похожа?», «Что с лицом?» — отозвались недовольные подписчики.

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Комментарии

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  • Баба Таня перешла в фазу климакса и выглядит соответственно.Увы,бабий век короткий.Губы рыбьи зря сделала.
  • Да нормально выглядит. Фигурка для 52 вообще супер. Хейтеры не дремлют
  • Ей 53 года. Вы что думали что она всегда будет выглядить как в 25?
  • Да, Таня уже не та.

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