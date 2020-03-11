11 марта Бари Алибасов поделился фото, на котором позирует вместе с Татьяной Овсиенко. Продюсер в костюме-тройке приобнял исполнительницу хита «Женское счастье», которая снялась в кружевной водолазке, жилете, подпоясанном серебристым ремнем, и лодочках в тон.
«Девочки, все помнят, в чем секрет женского счастья? Прекрасная Татьяна Овсиенко вам подскажет», — подписал кадр Алибасов. Некоторые вспомнили песню и отписались в комментариях продолжением этих строчек, однако остальные пользователи сконцентрировали внимание на исполнительнице всеми любимого хита.
Подписчиков Бари снимок с Татьяной не особо впечатлил. Фолловеры просто не узнали бывшую вокалистку «Миража». По мнению некоторых пользователей, певица находится не в самой лучшей своей форме.
«Это Овсиенко? Совсем на себя не похожа», «Это не она... что с губами у этой женщины?», «Перекроила себя вдоль и поперек», «Таню вообще не узнать», «На кого она стала похожа?», «Что с лицом?» — отозвались недовольные подписчики.
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