Джози заявляла о домашнем насилии со стороны Флойда. В 2012 году он был приговорен к 90 дням заключения в тюрьме за избиение Харрис на глазах у их общих детей. Его освободили досрочно за примерное поведение.

Позднее девушка рассказывала, что жалеет о связи с Флойдом: «Я была избитой женщиной. Мне было неловко говорить, что я избитая женщина. Мне было стыдно. Я чувствовала, что это моя вина. Что я делала? Я не понимала, что такое избитая женщина в то время. Теперь я знаю, что у меня были очень неблагополучные, враждебные отношения и я стала жертвой домашнего насилия».