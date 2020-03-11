40-летняя Джози Харрис, бывшая девушка ставшего легендой при жизни боксера Флойда Мейвезера, найдена мертвой. Полицейские обнаружили тело женщины в ее машине, сообщает портал TMZ.
Причина смерти Харрис пока не установлена, однако полиция предполагает, что она не была насильственной.
Флойд и Джози, напомним, были вместе около 15 лет. Харрис родила от спортсмена троих детей, сыновей Корауна и Зиона и дочку Джиру.
Джози заявляла о домашнем насилии со стороны Флойда. В 2012 году он был приговорен к 90 дням заключения в тюрьме за избиение Харрис на глазах у их общих детей. Его освободили досрочно за примерное поведение.
Позднее девушка рассказывала, что жалеет о связи с Флойдом: «Я была избитой женщиной. Мне было неловко говорить, что я избитая женщина. Мне было стыдно. Я чувствовала, что это моя вина. Что я делала? Я не понимала, что такое избитая женщина в то время. Теперь я знаю, что у меня были очень неблагополучные, враждебные отношения и я стала жертвой домашнего насилия».
Мейвезер в ответ заявлял, что причиной его агрессии стало то, что Джози употребляла наркотики. Харрис подала на Мейвезера в суд за клевету и потребовала от него $20 млн. Дело все еще не закрыто.
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