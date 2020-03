Меган Маркл в слезах попрощалась с персоналом перед тем, как улетела в Канаду

Меган Маркл было очень тяжело улетать из Лондона. И дело не в том, что герцогиня не хотела расставаться с королевскими обязанностями и титулом. Нет, она просто очень дорожит людьми, которые ее окружали.

12 марта 2020 · Текст: Анна Миллионова · Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, @sussexroyal/Instagram, The Duke and Duchess of Sussex/Chris Allerton