Меган Маркл в слезах попрощалась с персоналом перед тем, как улетела в Канаду

Итак, история об американской темнокожей разведенной герцогине подходит к своему логическому завершению. Меган Маркл и принц Гарри на днях приняли участие в своем последнем мероприятии в качестве монарших особ.
Меган уже улетела обратно в Канаду, где она наконец-то встретилась с 10-месячным сыном Арчи после долгой разлуки, а вот ее благоверный остался в Лондоне. Доподлинно неизвестно, почему принц не присоединился к жене. СМИ предполагают, что Гарри должен закончить работу в качестве представителя монархии, не оставив после себя незавершенных дел.
Судя по фотографиям последних дней, герцог Сассекский чувствует себя просто прекрасно, а вот Меган — хотя она, безусловно, счастлива, что вернется к нормальной жизни — очень переживает.
38-летняя экс-актриса улетала в Канаду с тяжелым сердцем и опухшими глазами. Ведь незадолго до этого Меган и Гарри устроили прощальный обед для своей команды помощников в ресторане при отеле Goring Hotel.
«В последнюю неделю совместной работы Сассексы хотели сделать для них что-то особенное. Меган и Гарри говорили в их честь тосты и благодарили за все, что они для них сделали. Многие из сотрудников плакали. Вместе они прошли через многое», — передавало издание Page Six слова королевского инсайдера.
Меган тоже плакала: и на прощальном обеде, и на встрече Ассоциации университетов Содружества, когда выступала перед студентами в Букингемском дворце в последний раз.
Обозреватель The Telegraph Брайони Гордон, которая была на последнем официальном выступлении Меган в качестве королевской особы, описала, как герцогиня чувствовала себя в этот момент.
Она сказала, что у Меган «блестели слезы» в ее «ярких дружелюбных глазах». «Какая ирония в том, что ее последнее обязательство состояло в том, чтобы работать для Содружества, которое прославляет разнообразие, уникальность и силу, которую мы черпаем, принимая друг друга и наши различия», — написала Брайони.
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