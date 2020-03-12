Меган Маркл в слезах попрощалась с персоналом перед тем, как улетела в Канаду

Итак, история об американской темнокожей разведенной герцогине подходит к своему логическому завершению. Меган Маркл и принц Гарри на днях приняли участие в своем последнем мероприятии в качестве монарших особ.

Меган уже улетела обратно в Канаду, где она наконец-то встретилась с 10-месячным сыном Арчи после долгой разлуки, а вот ее благоверный остался в Лондоне. Доподлинно неизвестно, почему принц не присоединился к жене. СМИ предполагают, что Гарри должен закончить работу в качестве представителя монархии, не оставив после себя незавершенных дел.