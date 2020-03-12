Меган Маркл в слезах попрощалась с персоналом перед тем, как улетела в Канаду

Меган Маркл было очень тяжело улетать из Лондона. И дело не в том, что герцогиня не хотела расставаться с королевскими обязанностями и титулом. Нет, она просто очень дорожит людьми, которые ее окружали.

12 марта 2020 · Текст: · Фото:

Итак, история об американской темнокожей разведенной герцогине подходит к своему логическому завершению. Меган Маркл и принц Гарри на днях приняли участие в своем последнем мероприятии в качестве монарших особ.

Меган уже улетела обратно в Канаду, где она наконец-то встретилась с 10-месячным сыном Арчи после долгой разлуки, а вот ее благоверный остался в Лондоне. Доподлинно неизвестно, почему принц не присоединился к жене. СМИ предполагают, что Гарри должен закончить работу в качестве представителя монархии, не оставив после себя незавершенных дел.

Судя по фотографиям последних дней, герцог Сассекский чувствует себя просто прекрасно, а вот Меган — хотя она, безусловно, счастлива, что вернется к нормальной жизни — очень переживает.

38-летняя экс-актриса улетала в Канаду с тяжелым сердцем и опухшими глазами. Ведь незадолго до этого Меган и Гарри устроили прощальный обед для своей команды помощников в ресторане при отеле Goring Hotel.

«В последнюю неделю совместной работы Сассексы хотели сделать для них что-то особенное. Меган и Гарри говорили в их честь тосты и благодарили за все, что они для них сделали. Многие из сотрудников плакали. Вместе они прошли через многое», — передавало издание Page Six слова королевского инсайдера.

Меган тоже плакала: и на прощальном обеде, и на встрече Ассоциации университетов Содружества, когда выступала перед студентами в Букингемском дворце в последний раз.

Обозреватель The Telegraph Брайони Гордон, которая была на последнем официальном выступлении Меган в качестве королевской особы, описала, как герцогиня чувствовала себя в этот момент.

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Она сказала, что у Меган «блестели слезы» в ее «ярких дружелюбных глазах». «Какая ирония в том, что ее последнее обязательство состояло в том, чтобы работать для Содружества, которое прославляет разнообразие, уникальность и силу, которую мы черпаем, принимая друг друга и наши различия», — написала Брайони.

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Комментарии

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  • Серьезно???
  • я бежала за вами три дня и три ночи, чтобы рассказать, как вы мне не нужны и как я от вас буду уходить.
  • Слезы от того, что больше некого унижать и увольнять, чтоли? Не верим.
  • это шутка? Кому нужны эти крокодильи слезы! Она прощение у Кейт попросила за испорченный др? Кто слезы Кейт компенсирует?
  • Просто жалко терять свои регалии, только сейчас дошло до них,что натворили.Кормушку прикрыли.Раньше увольняли людей пачками в никуда,а сейчас они плачут...Принц совсем грустный стал, а дамочка все развлекается,все ей смешно.
  • Сама придумала - сама плачет))
  • Заключительная часть марлезонского балета. «Не верю!!!»
  • Эх, жаль, хоть какое то разнообразие в БКС приносила, интересно было наблюдать, что она еще выкинет, с ней явно было не скучно
  • Артистка. На Оскара тянет, не меньше.

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