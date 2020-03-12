«У меня седые волосы и рост 184 см»: невеста Киану Ривза рассказала, что не хочет быть похожей на Кардашьян

Женщину, которая скрасила одиночество Киану Ривза, никак нельзя назвать красоткой в классическом понимании этого слова. Александра Грант это прекрасно осознает. Более того, ее это устраивает.

12 марта 2020 · Текст: · Фото:

Киану Ривз не мог выбрать себе в спутницы жизни женщину вроде Ким Кардашьян — это не в его стиле. Актер предпочитает утонченных, интеллигентных и всесторонне развитых барышень с загадкой. Такой и оказалась Александра Грант, с которой Киану планирует свадьбу.

Мисс Грант то, что она не соответствует общепринятым идеалам красоты, совершенно не волнует. «У меня седые волосы и рост 1 метр 84 сантиметра. Так что если говорить о соответствии каким-то эталонам… Если бы я хотела выглядеть как Ким Кардашьян, мне пришлось бы сделать операцию по укорачиванию ног», — легко и непринужденно ответила 47-летняя художница.

Красить волосы и избавляться от седины Грант тоже не планирует. Да и зачем, ведь, во-первых, ей это очень идет, во-вторых, такие волосы стали ее визитной карточкой.

«Я искренне верю в личный выбор: у каждого из нас свои способы чувствовать себя увереннее. Больше должно быть и представлений о красоте, ведь на нашей планете миллиарды людей».

Александра в интервью журналу Vogue также рассказала и о том, как она начала издавать вместе с женихом книгу «Ода счастью» — своеобразный учебник по выходу из депрессии, в котором текст Ривза проиллюстрирован рисунками его подруги.

«Книга была моим сюрпризом для Киану, просто личным подарком. Все наши друзья, которые сидели в комнате, захихикали, когда увидели это. Они сказали: ''Пожалуйста, опубликуйте это!''. Так мы попали в издательский бизнес», — заявила Грант, которая основала вместе с Ривзом издательство X Artists' Books и выпускает книги по искусству.

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Александра Грант родилась в Фэрвью Парк в 1973 году
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А вот о свадьбе с Киану Александра распространяться не стала — все же личное должно оставаться личным. «За бокалом вина я бы с удовольствием рассказала вам. Любовь на всех уровнях очень важна для меня. Не верю, что изоляция — правильный путь. Бывают периоды уединения, которые нужны мне как художнику, но при этом я очень ценю пребывание в отношениях», — витиевато ответила избранница самого таинственного актера Голливуда.

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Комментарии

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  • Не, я понимаю, конечно, что ее задолбало, что все пишут, что она некрасивая и седину надо бы закрасить, но... причём тут Кардашьян? Она тут вообще никаким боком и с Киану наверняка даже не знакома лично. Пнуть очень известную тетку публично означает попиариться на имени этой известной тетки и не думаю, что эта седая мадам этого не понимает... еще и про короткие ноги намекнула прозрачненько так .... акулка еще та в общем, не надо обманываться ее простяцкой внешностью
  • А что ей остается то? Конкуренция высока, с такой внешностью не потянешь, остается чудить.

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