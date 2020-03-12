Александра в интервью журналу Vogue также рассказала и о том, как она начала издавать вместе с женихом книгу «Ода счастью» — своеобразный учебник по выходу из депрессии, в котором текст Ривза проиллюстрирован рисунками его подруги.

«Книга была моим сюрпризом для Киану, просто личным подарком. Все наши друзья, которые сидели в комнате, захихикали, когда увидели это. Они сказали: ''Пожалуйста, опубликуйте это!''. Так мы попали в издательский бизнес», — заявила Грант, которая основала вместе с Ривзом издательство X Artists' Books и выпускает книги по искусству.