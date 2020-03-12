39-летний Гарет Уорд — фигура в политике заметная. И дело не только в том, что он выступает на международных мероприятиях и часто посещает Россию. Многим достаточно знать, что он — слепой, альбинос и, как выяснилось на днях, страдает приступами сомнамбулизма. Из-за этого министр по делам инвалидов Нового Южного Уэльса (где не так давно гостили герцог и герцогиня Кембриджские) вызвал серьезные опасения не только у коллег-политиков, но и у обычных жителей.
Уже несколько ночей он пытался пробраться в чужие дома, не реагируя на испуганных хозяев. Те, разумеется, понимали, что мистер Уорд находится в состоянии лунатизма, но легче им от этого не становилось.
А теперь добавьте к этому внешний вид незваного ночного гостя — он ломился в дома соседей абсолютно голым, — и картина сложится. Бдительные и сочувствующие Гарету люди вызвали полицию, чтобы та ему помогла. Сотрудники правоохранительных органов уложили мужчину спать в его собственную кровать, однако уже через два часа получили новый звонок от по-прежнему испуганных жильцов: оказалось, министр вновь стал бродить по ночным улицам, правда, на этот раз в белье.
Что же случилось с мистером Уордом? Многие списывают его причуды на последствия проведенной недавно операции под общим наркозом. «Прошлой ночью я был дезориентирован, находясь дома. Я хотел бы поблагодарить аварийные службы за мое безопасное возвращение в резиденцию», — поведал Гарет 12 марта утром.
Надеемся, в скором времени политик придет в себя и не будет пугать своих соседей.
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