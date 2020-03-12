39-летний Гарет Уорд — фигура в политике заметная. И дело не только в том, что он выступает на международных мероприятиях и часто посещает Россию. Многим достаточно знать, что он — слепой, альбинос и, как выяснилось на днях, страдает приступами сомнамбулизма. Из-за этого министр по делам инвалидов Нового Южного Уэльса (где не так давно гостили герцог и герцогиня Кембриджские) вызвал серьезные опасения не только у коллег-политиков, но и у обычных жителей.



Уже несколько ночей он пытался пробраться в чужие дома, не реагируя на испуганных хозяев. Те, разумеется, понимали, что мистер Уорд находится в состоянии лунатизма, но легче им от этого не становилось.