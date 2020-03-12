Вот уже долгое время 63-летняя Наталья Андрейченко находится в Мексике. Там советская кинодива встречается с подругами, а также постигает духовные учения в специальных закрытых поселениях.
Кстати, во время одного из подобных «сеансов» знакомым пришлось искать Наталью Эдуардовну: но, к счастью, все закончилось благополучно.
Однако на этом мексиканские приключения Андрейченко не закончились. Продюсер звезды сообщил, что 9 марта ее вместе с членами съемочной команды задержали на руинах древнего города майя в Ушмале.
Как оказалось, в древнем месте актриса вместе с коллегами снимала свою новую программу «От сердца к сердцу». Знаменитость не знала, что по правилам Мексики ей категорически нельзя снимать объекты, считающиеся народным достоянием.
Но это еще полбеды. Рядом с постройками оператор Андрейченко запускал квадрокоптер, использование которого запрещено на государственном уровне.
Вскоре группу туристов заметили полицейские: им показалось, что к актрисе пристает один из мужчин, который на самом деле просто снимал с нее микрофон.
«Мы сделали глупость, сказав, что никто ни к кому не пристает, а мы просто снимаем видео для проекта. Узнав, что мы что-то снимали, не имея на то разрешения, полицейские сразу забрали всю съемочную группу и Наталью в участок. Только то, что Наталья вела себя экспрессивно, говорила о домашнем кино, о том, что ее ждут дети, настолько ошарашило сотрудников правоохранительных органов, что они нас отпустили», — поведал изданию «7 Дней» Ян Трунцев.
Полицейские так впечатлились рассказом кинодивы, что даже не досмотрели ее вещи. «Если бы они нашли засунутый в объемную сумку Натальи квадрокоптер, она бы села в тюрьму. Об этом нам успел шепнуть по дороге член группы, постоянно проживающий в Мексике. В общем, хорошо то, что хорошо кончается», — заключил продюсер.
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