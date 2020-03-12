Как оказалось, в древнем месте актриса вместе с коллегами снимала свою новую программу «От сердца к сердцу». Знаменитость не знала, что по правилам Мексики ей категорически нельзя снимать объекты, считающиеся народным достоянием.

Но это еще полбеды. Рядом с постройками оператор Андрейченко запускал квадрокоптер, использование которого запрещено на государственном уровне.

Вскоре группу туристов заметили полицейские: им показалось, что к актрисе пристает один из мужчин, который на самом деле просто снимал с нее микрофон.



«Мы сделали глупость, сказав, что никто ни к кому не пристает, а мы просто снимаем видео для проекта. Узнав, что мы что-то снимали, не имея на то разрешения, полицейские сразу забрали всю съемочную группу и Наталью в участок. Только то, что Наталья вела себя экспрессивно, говорила о домашнем кино, о том, что ее ждут дети, настолько ошарашило сотрудников правоохранительных органов, что они нас отпустили», — поведал изданию «7 Дней» Ян Трунцев.