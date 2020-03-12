«Она могла сесть в тюрьму на несколько лет»: Наталью Андрейченко задержала полиция в Мексике

Что-то странное творится с Натальей Андрейченко на территории Мексики! Несколько недель назад звезда пропала в джунглях южной страны, а на днях угодила в полицейский участок. 

12 марта 2020 · Текст: · Фото:

Наталья Андрейченко
Наталья Андрейченко

Вот уже долгое время 63-летняя Наталья Андрейченко находится в Мексике. Там советская кинодива встречается с подругами, а также постигает духовные учения в специальных закрытых поселениях. 

Кстати, во время одного из подобных «сеансов» знакомым пришлось искать Наталью Эдуардовну: но, к счастью, все закончилось благополучно. 

Однако на этом мексиканские приключения Андрейченко не закончились. Продюсер звезды сообщил, что 9 марта ее вместе с членами съемочной команды задержали на руинах древнего города майя в Ушмале. 

Как оказалось, в древнем месте актриса вместе с коллегами снимала свою новую программу «От сердца к сердцу». Знаменитость не знала, что по правилам Мексики ей категорически нельзя снимать объекты, считающиеся народным достоянием. 

Но это еще полбеды. Рядом с постройками оператор Андрейченко запускал квадрокоптер, использование которого запрещено на государственном уровне. 

Вскоре группу туристов заметили полицейские: им показалось, что к актрисе пристает один из мужчин, который на самом деле просто снимал с нее микрофон.

«Мы сделали глупость, сказав, что никто ни к кому не пристает, а мы просто снимаем видео для проекта. Узнав, что мы что-то снимали, не имея на то разрешения, полицейские сразу забрали всю съемочную группу и Наталью в участок. Только то, что Наталья вела себя экспрессивно, говорила о домашнем кино, о том, что ее ждут дети, настолько ошарашило сотрудников правоохранительных органов, что они нас отпустили», — поведал изданию «7 Дней» Ян Трунцев. 

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Наталья Андрейченко чуть не попала в мексиканскую тюрьму
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Полицейские так впечатлились рассказом кинодивы, что даже не досмотрели ее вещи. «Если бы они нашли засунутый в объемную сумку Натальи квадрокоптер, она бы села в тюрьму. Об этом нам успел шепнуть по дороге член группы, постоянно проживающий в Мексике. В общем, хорошо то, что хорошо кончается», — заключил продюсер. 

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