31 марта принц Гарри и Меган Маркл официально перестанут являться старшими членами британской королевской семьи и полноценно начнут независимую жизнь.
Сейчас Сассексы завершают все свои официальные дела.
Казалось бы, в такой сложный момент родственники должны сплотиться, оказать Гарри и Меган поддержку и завершить историю на позитивной ноте.
9 марта вся семья в последний раз появилась на публике в полном составе. На протяжении всего мероприятия Маркл сияла — но, как оказалось, на самом деле ей было трудно совладать с эмоциями.
Как призналась Меган своим друзьям, она не ожидала, что родственники мужа будут так холодны с ней в этот момент.
«Все были такими напряженными и взволнованными. Ее никто не обнял, а Кейт вообще постоянно отводила взгляд. Было очевидно, что они не поддерживают выбор Гарри и Меган», — передал изданию Daily Mail инсайдер.
Также приятели герцогини сообщили, что такая встреча окончательно убедила ее в правильности принятого решения. «Она не хочет растить Арчи в семье, где нет тепла. Для него она создаст максимально домашнюю, дружную атмосферу, где никто не будет сторониться проявления чувств», — закончил другой аноним.
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