«Никто не обнял, а Кейт даже не смотрела на нее»: друзья Меган Маркл поведали о ее последней встрече с королевской семьей

Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл окончательно сложат свои полномочия. По слухам, герцогиня Сассекская была опечалена тем, как ее встретили в Лондоне в последний раз. 

12 марта 2020 · Текст: · Фото:

Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

31 марта принц Гарри и Меган Маркл официально перестанут являться старшими членами британской королевской семьи и полноценно начнут независимую жизнь. 

Сейчас Сассексы завершают все свои официальные дела.

Казалось бы, в такой сложный момент родственники должны сплотиться, оказать Гарри и Меган поддержку и завершить историю на позитивной ноте. 

9 марта вся семья в последний раз появилась на публике в полном составе. На протяжении всего мероприятия Маркл сияла — но, как оказалось, на самом деле ей было трудно совладать с эмоциями.

Как призналась Меган своим друзьям, она не ожидала, что родственники мужа будут так холодны с ней в этот момент. 

«Все были такими напряженными и взволнованными. Ее никто не обнял, а Кейт вообще постоянно отводила взгляд. Было очевидно, что они не поддерживают выбор Гарри и Меган», — передал изданию Daily Mail инсайдер. 

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Меган Маркл окончательно разочаровалась в королевской семье
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Также приятели герцогини сообщили, что такая встреча окончательно убедила ее в правильности принятого решения. «Она не хочет растить Арчи в семье, где нет тепла. Для него она создаст максимально домашнюю, дружную атмосферу, где никто не будет сторониться проявления чувств», — закончил другой аноним. 

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Комментарии

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  • Семья Гарри - это жена и ребенок. Она оба дали друг другу то, чего не имели.
  • Обязанности Гарри и Меган передают другому внуку с женой. Временно. Те уже отказались от придворных полномочий, как и Гарри.
  • По поводу Гарри. А вы забыли, как он заявлял перед свадьбой, , что у бедняжки-почти сиротинушки Меган, теперь наконец-то будет семья (которой та якобы никогда не знала).. Нужны ей эти семьи, плевала она них! Ха.. Через всех и вся перешагнешь и дальше рушить пойдет.
  • Кейт выживала всех подруг Гарри. Это не секрет. Меган она вообще возненавидела за то, что она сразу же понравилась королеве и приводилась в постоянный трудолюбивый пример , и ей делались поблажки, которых Кейт ждала годами. Неприязнь Кейт к любимице бабушки была моментальной.
  • То, что Виндзоры змею на груди пригрели в виде Меган, это факт, конечно. Взяли в дом не то что не аристократку, не то, что не обыкновенную безобидную мещанку, а вредоносную маргиналку.. Уму непостижимо, как такое могло произойти, как они это проморгали?!! Мне кажется, что даже самая обычная женщина (в качестве потенциальной свекрови) и самая обычная семья (хоть английская, хоть американская, хоть русская) грудью бы легли, но постарались бы ВСЕ сделать, чтобы не пустить такую.. в дом.. Как ослепли они там, Виндзоры.. рное, Вселенная таким образом жестко посмеялась над английской монархией за то зло, которое они причинили африканскому населению, рабство.
  • Надо думать, сейчас все обязанности Меган перейдут к прямым наследникам. Вот здорово, Кейт придется впахивать за себя и за родственницу. Мы сможем лицезреть пчелку-труженицу каждый день, жаль, она не разделяет нашу радость, теперь многодетностью не прикроешься.
  • сколько злости в комментах, прям зашкаливает
  • Все правильно ГАРРИ сделал, он свою семью знает лучше всех и именно он жаловался на отсутствии любви в ней. Матери не давали общаться с детьми, отец вообще не желал их появления. Жена брата издевалась над всеми девушками Гарри, высокомерно задрав нос.
  • Ну правильно, Кейт теперь работать придется за двоих, а она это ой как не любит, я имею ввиду работать, вот и зла на Меган
  • О какой теплоте в семье может идти речь, когда речь идет о Меган? Она же разрушила все семьи. Свою семью, семью мужа. Это разрушительница, как будто в ней сидит демон и двигает ею на разрушение всего хорошего, что ее окружает... Она больна, конечно.. Ей нужно быть первой, даже в английском монархическом доме. Первее не то, что Кетрин, но Елизаветы.. Это безумие, конечно. Но это навязчивое желание движет ею и ведомая этой манией, Меган разрушает все вокруг.

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