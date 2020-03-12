9 марта вся семья в последний раз появилась на публике в полном составе. На протяжении всего мероприятия Маркл сияла — но, как оказалось, на самом деле ей было трудно совладать с эмоциями.

Как призналась Меган своим друзьям, она не ожидала, что родственники мужа будут так холодны с ней в этот момент.

«Все были такими напряженными и взволнованными. Ее никто не обнял, а Кейт вообще постоянно отводила взгляд. Было очевидно, что они не поддерживают выбор Гарри и Меган», — передал изданию Daily Mail инсайдер.