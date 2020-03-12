На днях король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга Максима отправились в Индонезию. Монархи каждый день посещают официальные мероприятия, поэтому 48-летняя королева постоянно появляется в новых нарядах. Они часто становятся предметом обсуждений. Как правило, аутфиты Максимы редко вызывают вопросы у поклонников, однако ее недавний выход некоторых изумил.
Как пишет издание Hola!, на встречу с президентом Индонезии Джоко Видодо и его женой Ирианой Максима надела полупрозрачное платье Natan и подчеркнула талию широким поясом. Перчатки цвета охры, замшевые туфли на высоких каблуках и клатч в тон дополнили образ.
И только необычная шляпка Максимы вызвала недоумение. Головной убор напомнил рыцарский шлем, а другие и вовсе сравнили его с двумя половинками гнилой банановой кожуры из-за специфического оттенка. Такой аксессуар, по мнению многих, совершенно не украсил королеву.
Поклонники королевских семей Европы согласились, что Ее Величество выглядела бы куда лучше без шляпки, которая позабавила пользователей Сети.
Напомним, аргентинка Максима Соррегьета вышла замуж за наследника трона Нидерландов в 2002 году. Когда в 2013-м на престол взошел Виллем-Александр, его супруга получила титул королевы. Монаршая чета воспитывает трех дочерей: Катарину-Амалию, Алексию и Ариану.
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