На днях король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга Максима отправились в Индонезию. Монархи каждый день посещают официальные мероприятия, поэтому 48-летняя королева постоянно появляется в новых нарядах. Они часто становятся предметом обсуждений. Как правило, аутфиты Максимы редко вызывают вопросы у поклонников, однако ее недавний выход некоторых изумил.