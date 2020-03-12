Рыцарский шлем или гнилая кожура: в Сети обсуждают не самую удачную шляпку королевы Нидерландов Максимы

Монаршая чета Нидерландов отправилась с визитом в Индонезию. Королеве Максиме удалось запомниться — ее необычная шляпка многих смутила.

12 марта 2020 · Текст: · Фото:

королева Максима

На днях король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга Максима отправились в Индонезию. Монархи каждый день посещают официальные мероприятия, поэтому 48-летняя королева постоянно появляется в новых нарядах. Они часто становятся предметом обсуждений. Как правило, аутфиты Максимы редко вызывают вопросы у поклонников, однако ее недавний выход некоторых изумил.

королева Максима

Как пишет издание Hola!, на встречу с президентом Индонезии Джоко Видодо и его женой Ирианой Максима надела полупрозрачное платье Natan и подчеркнула талию широким поясом. Перчатки цвета охры, замшевые туфли на высоких каблуках и клатч в тон дополнили образ. 

королева Максима

И только необычная шляпка Максимы вызвала недоумение. Головной убор напомнил рыцарский шлем, а другие и вовсе сравнили его с двумя половинками гнилой банановой кожуры из-за специфического оттенка. Такой аксессуар, по мнению многих, совершенно не украсил королеву.

Поклонники королевских семей Европы согласились, что Ее Величество выглядела бы куда лучше без шляпки, которая позабавила пользователей Сети. 

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Королева Максима — женщина эффектная
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Напомним, аргентинка Максима Соррегьета вышла замуж за наследника трона Нидерландов в 2002 году. Когда в 2013-м на престол взошел Виллем-Александр, его супруга получила титул королевы. Монаршая чета воспитывает трех дочерей: Катарину-Амалию, Алексию и Ариану.

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Комментарии

1
под именем
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  • Эта ее шляпка лучше, чем кладбищенские цветы на голове.

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