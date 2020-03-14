Модели агенства Oldushka украсили собой весенний лукбук бренда «Меха Екатерина». Героини съемки похожи на персонажей «Секса в большом городе» 30 лет спустя. По традиции, подруги собрались в легендарном ресторане (самом первом у Аркадия Новикова — «Сирена»), чтобы обсудить последние новости.
В коллекции весна-лето представлены модели из легких мехов — козлика и каракульчи. По своим свойствам они напоминают изделия из кожи: хорошо защищают от ветра, но в них не жарко и в теплый день.
Особое внимание стоит уделить аксессуарам из меха. Шаль из соболя, палантин из песца, воротник из лисицы, сумка из норки и головные уборы из стриженной норки станут финальным штрихом образа.
14 марта 2020 · ·
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