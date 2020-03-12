«Совершила много ошибок»: в Сети обсуждают воссоединение Айзы и Гуфа

После заявления о том, что она больше не позволит сыну общаться  с наркозависимым отцом, Айза озадачила подписчиков трогательным видео с Гуфом и Сэмом.

12 марта 2020 · Текст: · Фото:

Айза Анохина не скрывает, что бывает крайне эмоциональна. В порыве ярости или страсти знаменитость совершает поступки, о которых затем жалеет, а последствия исправляет уже на свежую голову.

Судя по всему, Айза пожалела о решении запретить общаться Гуфу с сыном. Причиной стало неадекватное поведение рэпера. Долматов «развязался», обвинил Дмитрия Носова в разрушении их с Айзой семьи и устроил дебош в самолете.

Спустя два месяца Анохина выложила видео, на котором звездный отец и 9-летний сын мило проводят время друг с другом. Поклонники были удивлены, однако поддержали родителей, которые воссоединились ради сына. В комментариях Айза отметила, что рэпер регулярно видится с наследником, но выложить этому подтверждение она решила впервые.

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Айза Анохина показала, как Гуф играет с сыном
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В подписи Анохина заявила, что «совершила дико много ошибок»,
но на их исправление у Айзы есть целая жизнь. «Семья — это не только любящая жена и муж, семья — это мама, папа и дети! Что бы ни происходило в жизни взрослых дураков, дети имеют право на родителей!» — заявила знаменитость.

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