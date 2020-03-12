«Совершила много ошибок»: в Сети обсуждают воссоединение Айзы и Гуфа

Айза Анохина не скрывает, что бывает крайне эмоциональна. В порыве ярости или страсти знаменитость совершает поступки, о которых затем жалеет, а последствия исправляет уже на свежую голову.

Судя по всему, Айза пожалела о решении запретить общаться Гуфу с сыном. Причиной стало неадекватное поведение рэпера. Долматов «развязался», обвинил Дмитрия Носова в разрушении их с Айзой семьи и устроил дебош в самолете.