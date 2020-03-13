Клава Кока поведала, как продюсеры пытались свести ее с Егором Кридом

В 2015 году, после участия в жестком кастинге, Клава Кока стала участницей лейбла Тимати Black Star. В последнее время популярность девушки особенно возросла. Причиной тому послужили слухи о ее отношениях с блогером и рэпером Моргенштерном.
Сама Клава лишь смеется насчет фанатских догадок: несколько лет назад ей уже пытались приписать роман с Егором Кридом.
12 марта на YouTube-канале «Алена, блин!» вышло интервью с Кокой. В нем она вспомнила о том, как действительно развивались ее отношения с известным певцом.
С первых дней работы звезды на лейбле продюсеры следили за реакцией фанатов на девушку. Многие из них начали фантазировать о том, что в Клаву влюбился Егор Крид — иначе зачем еще ей появляться в Black Star?
На тот момент молодые люди были даже не знакомы. Менеджеры быстро это исправили, устроив им настоящее свидание.
В разговоре с ведущей Клава призналась, что вскоре действительно начала испытывать чувства к Егору. «Мы пытались начать встречаться, но поняли, что слишком дорожим общением, и в случае чего не хотим потерять друг друга», — с грустью сказала девушка, так и не сообщив, кто именно стал инициатором разрыва.
Также певица намекнула, что по-прежнему любит Крида, — хотя и не считает свои чувства к нему романтическими. Напомним, молодого человека связывали яркие романы с Нюшей, Ксенией Дели и Дарьей Клюкиной, но Егор не раз признавался, что мечтает о непубличной избраннице, которая сможет уделять достаточное внимание семье.
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