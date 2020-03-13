Клава Кока поведала, как продюсеры пытались свести ее с Егором Кридом

В 2015 году, после участия в жестком кастинге, Клава Кока стала участницей лейбла Тимати Black Star. В последнее время популярность девушки особенно возросла. Причиной тому послужили слухи о ее отношениях с блогером и рэпером Моргенштерном.

Сама Клава лишь смеется насчет фанатских догадок: несколько лет назад ей уже пытались приписать роман с Егором Кридом.

12 марта на YouTube-канале «Алена, блин!» вышло интервью с Кокой. В нем она вспомнила о том, как действительно развивались ее отношения с известным певцом.