«Очень мягкий и естественно ощущается»: Ирина Шейк рассказала про свой любимый бюстгальтер

34-летняя модель рассказала и даже показала тот самый комплект нижнего белья, который стал ее фаворитом в этом сезоне.

12 марта 2020 · Текст: · Фото:

Ирина Шейк стала звездой новой рекламной кампании Intimissimi. Русская красавица позировала в двух диаметрально противоположных образах — в пыльно-мятном романтичном комплекте и драматичном розово-черном нижнем белье с поясом для чулок.

Итальянская марка впервые выпустила эко-коллекцию. Ирина призналась, что всегда отдает предпочтение одежде из переработанных материалов, а также сама старается вести экологичный образ жизни. 

«Я не покупаю пластиковые бутылки и не использую пластиковые пакеты. Все начинается с самых простых вещей, которые вместе складываются в один большой и значимый для всей планеты результат», — поделилась звезда.

Ирина рассказала о своей любимой вещи из коллекции: «Это, безусловно, бюстгальтер-треугольник пастельно-зеленого цвета: он очень мягкий и так естественно ощущается на теле!»

Intimissimi впервые выпустили экологичную коллекцию
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Шейк отметила разнообразие цветов и мягкость тканей, которые используются для пошива нижнего белья Intimissimi. Звезда призналась, что хороший бюстгальтер должен быть элегантным, экологичным и хорошо сидеть на теле, а себя же описала тремя прилагательными — естественная, прагматичная и упорная.

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