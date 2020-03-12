Ирина Шейк стала звездой новой рекламной кампании Intimissimi. Русская красавица позировала в двух диаметрально противоположных образах — в пыльно-мятном романтичном комплекте и драматичном розово-черном нижнем белье с поясом для чулок.
Итальянская марка впервые выпустила эко-коллекцию. Ирина призналась, что всегда отдает предпочтение одежде из переработанных материалов, а также сама старается вести экологичный образ жизни.
«Я не покупаю пластиковые бутылки и не использую пластиковые пакеты. Все начинается с самых простых вещей, которые вместе складываются в один большой и значимый для всей планеты результат», — поделилась звезда.
Ирина рассказала о своей любимой вещи из коллекции: «Это, безусловно, бюстгальтер-треугольник пастельно-зеленого цвета: он очень мягкий и так естественно ощущается на теле!»
Шейк отметила разнообразие цветов и мягкость тканей, которые используются для пошива нижнего белья Intimissimi. Звезда призналась, что хороший бюстгальтер должен быть элегантным, экологичным и хорошо сидеть на теле, а себя же описала тремя прилагательными — естественная, прагматичная и упорная.
Комментарии0