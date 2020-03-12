Шейк отметила разнообразие цветов и мягкость тканей, которые используются для пошива нижнего белья Intimissimi. Звезда призналась, что хороший бюстгальтер должен быть элегантным, экологичным и хорошо сидеть на теле, а себя же описала тремя прилагательными — естественная, прагматичная и упорная.