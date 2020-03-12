На британской плюс-сайз-актрисе разорвалось платье во время шопинга

В итоге блондинка все же начала двигаться в сторону такси, сумкой пытаясь прикрыть... дыру на платье. Судя по всему, наряд разошелся прямо во время шопинга, а не вовремя подоспевшие фотографы не позволили звезде остаться незамеченной. Ну что же, со всеми бывает!