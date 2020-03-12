На британской плюс-сайз-актрисе разорвалось платье во время шопинга

39-летнюю Джемму Коллинз заметили на выходе из престижного торгового центра. Папарацци показалось, что звезда вела себя странно, и они оказались правы.

12 марта 2020 · Текст: · Фото:

На днях плюс-сайз-звезда британского телевидения Джемма Коллинз отправилась на шопинг в один из самых элитных торговых центров Лондона. Папарацци застали девушку уже на выходе. 

Джемма предстала перед ними в эффектном сверкающем платье в пол, с небольшой сумкой Louis Vuitton и ярким макияжем — красная помада и накладные ресницы добавили образу агрессивного шика.

Казалось, знаменитость сначала обрадовалась фотографам, дежурившим у входа в магазин. Джемма широко улыбалась и без стеснения демонстрировала свои пышные формы.

Однако, когда настало время сесть в машину, актриса по какой-то причине долго не могла повернуться спиной к папарацци. В тот момент еще никто не понимал, что случилось, но что-то явно шло не так.

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В итоге блондинка все же начала двигаться в сторону такси, сумкой пытаясь прикрыть... дыру на платье. Судя по всему, наряд разошелся прямо во время шопинга, а не вовремя подоспевшие фотографы не позволили звезде остаться незамеченной. Ну что же, со всеми бывает!

Комментарии

1
под именем
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