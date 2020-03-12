На британской плюс-сайз-актрисе разорвалось платье во время шопинга

На днях плюс-сайз-звезда британского телевидения Джемма Коллинз отправилась на шопинг в один из самых элитных торговых центров Лондона. Папарацци застали девушку уже на выходе.
Джемма предстала перед ними в эффектном сверкающем платье в пол, с небольшой сумкой Louis Vuitton и ярким макияжем — красная помада и накладные ресницы добавили образу агрессивного шика.
Казалось, знаменитость сначала обрадовалась фотографам, дежурившим у входа в магазин. Джемма широко улыбалась и без стеснения демонстрировала свои пышные формы.
Однако, когда настало время сесть в машину, актриса по какой-то причине долго не могла повернуться спиной к папарацци. В тот момент еще никто не понимал, что случилось, но что-то явно шло не так.
В итоге блондинка все же начала двигаться в сторону такси, сумкой пытаясь прикрыть... дыру на платье. Судя по всему, наряд разошелся прямо во время шопинга, а не вовремя подоспевшие фотографы не позволили звезде остаться незамеченной. Ну что же, со всеми бывает!
Комментарии1