На днях Николь Эпплтон разместила новый пост в своем Инстаграме. 45-летняя экс-солистка популярной группы All Saints сообщила, что она во второй раз стала матерью. Николь родила дочь, которую назвали Скиппер Хадсон. Малышка получила фамилию возлюбленного певицы Стивена Хейнса, с которым Эпплтон встречается с 2018 года.
Кстати, избранник Николь — коммерческий директор Facebook и близкий друг Марка Цукерберга.
«После того, как я скрывала беременность в течение 9 месяцев (это было невероятно сложно) и не рассказывала об этом всем своим друзьям, я могу сообщить отличные новости. На свет появилась наша малышка Скиппер Хадсон Хейнс! Я так счастлива», — сообщила артистка.
Также Николь заметила, что ее возлюбленный и 18-летний сын Джин, рожденный в союзе с вокалистом Oasis Лиамом Галлахером, «рады до безумия».
В комментариях многие поздравили Николь и Стивена с пополнением в семье, а также поразились мастерству звезды скрывать беременность. Ведь ей удалось держать в неведении даже самых близких.
Комментарии0