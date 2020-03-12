45-летняя экс-солистка All Saints родила дочь, скрывая беременность все 9 месяцев даже от близких

Николь Эпплтон поделилась радостными новостями в соцсетях. Певица стала мамой во второй раз, подарив своему возлюбленному, миллионеру Стивену Хейнсу, дочь.

12 марта 2020 · Текст: · Фото:

Николь Эпплтон

На днях Николь Эпплтон разместила новый пост в своем Инстаграме. 45-летняя экс-солистка популярной группы All Saints сообщила, что она во второй раз стала матерью. Николь родила дочь, которую назвали Скиппер Хадсон. Малышка получила фамилию возлюбленного певицы Стивена Хейнса, с которым Эпплтон встречается с 2018 года. 

Кстати, избранник Николь — коммерческий директор Facebook и близкий друг Марка Цукерберга.

Николь Эпплтон

«После того, как я скрывала беременность в течение 9 месяцев (это было невероятно сложно) и не рассказывала об этом всем своим друзьям, я могу сообщить отличные новости. На свет появилась наша малышка Скиппер Хадсон Хейнс! Я так счастлива», — сообщила артистка.

Также Николь заметила, что ее возлюбленный и 18-летний сын Джин, рожденный в союзе с вокалистом Oasis Лиамом Галлахером, «рады до безумия».

...
Экс-солистка популярной британской поп-группы All Saints Николь Эпплтон стала матерью
1 из 9

В комментариях многие поздравили Николь и Стивена с пополнением в семье, а также поразились мастерству звезды скрывать беременность. Ведь ей удалось держать в неведении даже самых близких.

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633