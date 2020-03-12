«После того, как я скрывала беременность в течение 9 месяцев (это было невероятно сложно) и не рассказывала об этом всем своим друзьям, я могу сообщить отличные новости. На свет появилась наша малышка Скиппер Хадсон Хейнс! Я так счастлива», — сообщила артистка.