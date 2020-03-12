Почему у принца Джорджа не будет настоящих друзей

Кажется, что у такого разностороннего мальчика должно быть множество друзей. Возможно, так и есть. Но настоящие ли они? Королевские эксперты Анджела Моллард и Зои Барелл сильно в этом сомневаются. По их мнению, если дети и хотят общаться с принцем, то исключительно из-за его титула. А подталкивают их к этому мамы.



По словам Моллард и Барелл, британки отчаянно пытаются познакомиться с королевской семьей. И если с родителями наладить контакт не удается, действуют через детей.



В будущем ситуация вряд ли не изменится. Даже когда принц Джордж станет старше, люди будут тянуться к нему лишь из-за того, что он — принц. Его личностные качества отойдут на второй план.