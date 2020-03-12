Почему у принца Джорджа не будет настоящих друзей

6-летний старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон часто видится с одноклассниками вне школы. Но эксперты считают: истинную дружбу мальчик так и не узнает.

12 марта 2020 · Текст: · Фото:

принц Уильям, принц Джордж

Принц Джордж — первенец принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На малыша возлагают большие надежды, ведь он — следующий наследник британского престола после своего отца. Мальчик посещает занятия в школе Thomas's Battersea, увлекается гимнастикой, а не так давно успешно справился со своим первым ответственным делом — помогал готовить пудинг для ветеранов.

принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта, принц Джордж

Кажется, что у такого разностороннего мальчика должно быть множество друзей. Возможно, так и есть. Но настоящие ли они? Королевские эксперты Анджела Моллард и Зои Барелл сильно в этом сомневаются. По их мнению, если дети и хотят общаться с принцем, то исключительно из-за его титула. А подталкивают их к этому мамы.

По словам Моллард и Барелл, британки отчаянно пытаются познакомиться с королевской семьей. И если с родителями наладить контакт не удается, действуют через детей.

В будущем ситуация вряд ли не изменится. Даже когда принц Джордж станет старше, люди будут тянуться к нему лишь из-за того, что он — принц. Его личностные качества отойдут на второй план.

«Только представьте, что другом вашего ребенка станет принц Джордж. Игры во дворце и все такое... Каждый будет мечтать быть его шафером на свадьбе. Все обеспеченные британки строят амбициозные планы, касающиеся их детей, так что будущее обещает быть интересным», — цитирует экспертов издание Express.

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Жизни принца Джорджа не позавидуешь
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Напомним, принц Джордж родился 22 июля 2013 года. Не так давно появились сомнения в том, что он когда-либо взойдет на престол.

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