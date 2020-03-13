Группа Little Big представила песню, с которой поедет на «Евровидение»

Дождались! Илья Прусикин и Ко наконец-то выпустили ту самую песню, с которой они постараются занять первое место на «Евровидении».

12 марта 2020 · Текст: · Фото:

Little Big в целом и Илья «Ильич» Прусикин в частности стали виртуальными гостями нового выпуска шоу «Вечерний Ургант». Артисты представили песню, с которой покорят весь мир и, возможно, очаруют членов жюри настолько, что привезут в Россию победу на «Евровидении».

Трек называется Uno, что в переводе с испанского — «один». Серьезная заявка!

Песня получилась ровно такой, как нам и обещал Ильич: «Это рок-диско, метал-диско».

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Группа Little Big была образована в 2013 году
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Кстати, сам лидер коллектива на безумный успех и призовое место на «Евровидении» особо не надеется — и нас всех просит этого тоже не делать. «Почему-то все считают Little Big какой-то панацеей. Это безумная ответственность. Поддерживайте нас, но не надейтесь так на победу, не нагнетайте... Нам это весело, по приколу, но мы не знаем, выиграем мы или нет, и возлагать такие надежды на нас не надо», — скромно попросил «Ильич» в эфире радиостанции «Европа Плюс».

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