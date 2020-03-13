Группа Little Big представила песню, с которой поедет на «Евровидение»

Кстати, сам лидер коллектива на безумный успех и призовое место на «Евровидении» особо не надеется — и нас всех просит этого тоже не делать. «Почему-то все считают Little Big какой-то панацеей. Это безумная ответственность. Поддерживайте нас, но не надейтесь так на победу, не нагнетайте... Нам это весело, по приколу, но мы не знаем, выиграем мы или нет, и возлагать такие надежды на нас не надо», — скромно попросил «Ильич» в эфире радиостанции «Европа Плюс».