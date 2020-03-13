У первой леди Канады подтвердили коронавирус

Теперь 44-летняя экс-телеведущая проведет несколько недель в изоляции. «Она чувствует себя хорошо, принимает все меры предосторожности, и у нее незначительные симптомы заболевания», — уточнил Кэмерон Ахмад.

У самого Джастина Трюдо коронавирус не обнаружен, однако он проведет 14 дней на карантине. При этом политик продолжит в полной мере исполнять свои обязанности премьер-министра. Все запланированные встречи Трюдо проводит в телефонном режиме, а вскоре он планирует обратиться к жителям Канады с официальным заявлением.