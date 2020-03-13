У первой леди Канады подтвердили коронавирус

Софи Грегуар-Трюдо, супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо, заразилась коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь главы канадского правительства Кэмерон Ахмад.
«После рекомендаций медиков Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на COVID-19. Результаты оказались положительными», — сообщил Ахмад.
Теперь 44-летняя экс-телеведущая проведет несколько недель в изоляции. «Она чувствует себя хорошо, принимает все меры предосторожности, и у нее незначительные симптомы заболевания», — уточнил Кэмерон Ахмад.
У самого Джастина Трюдо коронавирус не обнаружен, однако он проведет 14 дней на карантине. При этом политик продолжит в полной мере исполнять свои обязанности премьер-министра. Все запланированные встречи Трюдо проводит в телефонном режиме, а вскоре он планирует обратиться к жителям Канады с официальным заявлением.
По последним данным, в Канаде зарегистрировано 138 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Однако статистика обнадеживает: скончался один человек, а полностью выздоровели уже девять.
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