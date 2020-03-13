У первой леди Канады подтвердили коронавирус

У жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которого считают самым красивым политиком мира, обнаружен коронавирус.

13 марта 2020 · Текст: · Фото:

Софи Грегуар-Трюдо, супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо, заразилась коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь главы канадского правительства Кэмерон Ахмад.

«После рекомендаций медиков Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на COVID-19. Результаты оказались положительными», — сообщил Ахмад.

Теперь 44-летняя экс-телеведущая проведет несколько недель в изоляции. «Она чувствует себя хорошо, принимает все меры предосторожности, и у нее незначительные симптомы заболевания», — уточнил Кэмерон Ахмад.

У самого Джастина Трюдо коронавирус не обнаружен, однако он проведет 14 дней на карантине. При этом политик продолжит в полной мере исполнять свои обязанности премьер-министра. Все запланированные встречи Трюдо проводит в телефонном режиме, а вскоре он планирует обратиться к жителям Канады с официальным заявлением.

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Жена премьер-министра Канады заразилась коронавирусом
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По последним данным, в Канаде зарегистрировано 138 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Однако статистика обнадеживает: скончался один человек, а полностью выздоровели уже девять.

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Комментарии

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  • Вот прямо грешные мысли вертятся вокруг одной канадской приживалки
  • Даже не знаю, как Меган Маркл это переживет.... (

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