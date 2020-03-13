«Вы за бодипозитив? А я нет»: Надежда Ангарская показала фото до и после похудения на 33 килограмма

37-летняя звезда популярного шоу Comedy Woman Надежда Ангарская недавно стала одной из участниц проекта «Последний герой: Зрители против звезд». На необитаемый остров Ангарская отправилась, по ее собственным словам, за тем, чтобы переосмыслить свою жизнь. Оно и понятно: в прошлом году артистка развелась с супругом.
За время съемок Ангарская очень похудела — актриса и певица скинула больше 8 килограммов. Еще бы: еду приходилось добывать самостоятельно, а физические нагрузки были внушительными.
По возвращении в Москву Надежда решила закрепить и улучшить результат — теперь она занимается с личным тренером и практикует правильное питание и интервальное голодание. Однако не всех это устраивает.
Подписчики часто оставляют Ангарской негативные комментарии по поводу ее похудения, и женщина не выдержала. Она разразилась гневным постом в сторону хейтеров.
«Какой вам нравится Ангарская? Весом 130 кг? А после родов еще больше? Вы за бодипозитив? А я нет! Когда-то даже отдавала последние деньги на зал. Потому что тяжело жить в теле весом 130 кг! Невозможно быть здоровым человеком с такими цифрами: люди, у которых проблемы с инсулином поддержат меня. Есть девушки, для которых, так получилось, я стала мотиватором, примером. Только собой я стала гордиться недавно, хотя повод есть: от 130 кг осталось — 97!» — высказалась возмущенная Надежда.
Артистка показала свои фотографии до похудения — и разница очевидна и видна невооруженным взглядом. Надежда сейчас выглядит намного здоровее и привлекательнее.
Надеемся, что этот пост в ее Инстаграме угомонит диванных критиков, которые считают возможным написать гадости про Ангарскую в Интернете.
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