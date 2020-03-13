«Вы за бодипозитив? А я нет»: Надежда Ангарская показала фото до и после похудения на 33 килограмма

37-летняя звезда популярного шоу Comedy Woman Надежда Ангарская недавно стала одной из участниц проекта «Последний герой: Зрители против звезд». На необитаемый остров Ангарская отправилась, по ее собственным словам, за тем, чтобы переосмыслить свою жизнь. Оно и понятно: в прошлом году артистка развелась с супругом.

За время съемок Ангарская очень похудела — актриса и певица скинула больше 8 килограммов. Еще бы: еду приходилось добывать самостоятельно, а физические нагрузки были внушительными.