«Вы за бодипозитив? А я нет»: Надежда Ангарская показала фото до и после похудения на 33 килограмма

Экс-участница команды КВН «ДежаВю» и звезда Comedy Woman Надежда Ангарская похудела со 130 до 97 килограммов. 

13 марта 2020 · Текст: · Фото:

37-летняя звезда популярного шоу Comedy Woman Надежда Ангарская недавно стала одной из участниц проекта «Последний герой: Зрители против звезд». На необитаемый остров Ангарская отправилась, по ее собственным словам, за тем, чтобы переосмыслить свою жизнь. Оно и понятно: в прошлом году артистка развелась с супругом. 

За время съемок Ангарская очень похудела — актриса и певица скинула больше 8 килограммов. Еще бы: еду приходилось добывать самостоятельно, а физические нагрузки были внушительными. 

Надежда Ангарская до похудения

По возвращении в Москву Надежда решила закрепить и улучшить результат — теперь она занимается с личным тренером и практикует правильное питание и интервальное голодание. Однако не всех это устраивает.

Подписчики часто оставляют Ангарской негативные комментарии по поводу ее похудения, и женщина не выдержала. Она разразилась гневным постом в сторону хейтеров.

Надежда Ангарская до похудения

«Какой вам нравится Ангарская? Весом 130 кг? А после родов еще больше? Вы за бодипозитив? А я нет! Когда-то даже отдавала последние деньги на зал. Потому что тяжело жить в теле весом 130 кг! Невозможно быть здоровым человеком с такими цифрами: люди, у которых проблемы с инсулином поддержат меня. Есть девушки, для которых, так получилось, я стала мотиватором, примером. Только собой я стала гордиться недавно, хотя повод есть: от 130 кг осталось — 97!» — высказалась возмущенная Надежда.

Артистка показала свои фотографии до похудения — и разница очевидна и видна невооруженным взглядом. Надежда сейчас выглядит намного здоровее и привлекательнее.

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Надежда Ангарская родилась в якутском городе Мирном 30 ноября 1982 года
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Надеемся, что этот пост в ее Инстаграме угомонит диванных критиков, которые считают возможным написать гадости про Ангарскую в Интернете.

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Комментарии

1
под именем
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  • Очень симпатичная мордашка, желаю оставаться в нужном весе и найти свою половинку. Лишние килограммы-ДОЛОЙ!!!

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