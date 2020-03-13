Африканская принцесса в честь своего 17-летия снялась почти обнаженной

Принцесса Йензиле Дламини, дочь короля Мсвати III, отметила 17-летие и ознаменовала его откровенной фотографией, которой поделилась пресс-служба дворца.

13 марта 2020 · Текст: · Фото:

На днях пресс-служба короля Эсватини опубликовала новую фотографию к 17-му дню рождения принцессы Йензиле Дламини, дочери Мсвати III и его восьмой жены, королевы Инкхосикати Лагиджа.

Пользователи Сети, увидев фото, немало удивились — ведь девушка почти обнажена. Многие даже поинтересовались, не является ли это снимок аватаром к профилю на сайте знакомств?

О девушке в Интернете вообще нет информации, зато есть много интересных фактов об ее отце. Мсвати III, король Эсватини с 25 апреля 1986 года, знатный многоженец. У него 13 официальных жен (про неофициальных история умалчивает) и 34 ребенка.

Большой резонанс в народе вызвала его восьмая женитьба. История больше похожа на анекдот. В 2001-м Мсвати ввел запрет девушкам до 21 года заниматься сексом (в ответ на эскалацию кризиса СПИДа и ВИЧ). Так что когда он выбрал своей восьмой женой несовершеннолетнюю, Мсвати сам ответил по всей строгости своего же закона, а именно — оштрафовал себя на одну корову. Мог бы выплатить 152 доллара, но все же корова победила.  

Свою десятую жену Мсвати и вовсе украл, хотя жителей Африки этим, конечно, не удивишь. 

А в 2011 году король расстался с одной из своих жен — королева Нтандо Дубе не хранила верность супругу и крутила роман с министром юстиции Свазиленда Ндумисой Мамбой. 

Кстати, отец Мсвати III, король Собуза II, был абсолютным рекордсменом среди монархов — он правил 82 года и имел 70 жен, от которых у него 210 детей.

Комментарии

3
под именем
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  • Ух, какие страсти там кипят)))
  • Как же скучно мы живём.)))
  • Что я только что прочитала 😳😳😳😳

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