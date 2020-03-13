Африканская принцесса в честь своего 17-летия снялась почти обнаженной

Свою десятую жену Мсвати и вовсе украл, хотя жителей Африки этим, конечно, не удивишь.

А в 2011 году король расстался с одной из своих жен — королева Нтандо Дубе не хранила верность супругу и крутила роман с министром юстиции Свазиленда Ндумисой Мамбой.

Кстати, отец Мсвати III, король Собуза II, был абсолютным рекордсменом среди монархов — он правил 82 года и имел 70 жен, от которых у него 210 детей.