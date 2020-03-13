После скандала с запрещенными веществами 16-летняя дочь Вячеслава Малафеева вернулась домой

Ксения Малафеева вернулась домой после того, как в конце февраля приняла решение пожить отдельно и съехала от отца и его второй жены.

13 марта 2020 · Текст: · Фото:

Несколько дней назад стало известно, что дочь экс-голкипера «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева Ксению задержали в Санкт-Петербурге. Девушку подозревали в продаже наркотиков.

В начале февраля дочь Малафеева приняла решение пожить отдельно от отца и своей мачехи, поскольку у Ксении с ними сложились очень непростые отношения. Итог — пришлось зарабатывать на жизнь, и вот к чему это привело.

«Последние полгода мы практически не общались. Деньги я зарабатывала самостоятельно, поэтому была сама по себе, они сами по себе. У нас не было какого-то контакта, близости. Я не видела смысла находиться в семье», — жаловалась Ксения.

Екатерина Малафеева, вторая жена футболиста, отмечала, что Ксения обязательно повзрослеет: «Последствия болезни и гормоны влияют на поведение дочки. Верю в лучшее: Ксюша перерастет и успокоится, потом будем вспоминать все это с улыбкой на лице».

Супруги, кажется, были правы — Ксения вернулась в семью. Об этом в Инстаграме рассказал сам Вячеслав — мужчина выложил в раздел историй видео, на котором видно Ксению. 

Поздравляем Вячеслава с тем, что его семья воссоединилась, и надеемся, что подобных ситуаций больше не повторится.

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В конце февраля Ксения Малафеева ушла из дома
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Напомним, Екатерина Малафеева — не биологическая мать Ксении и ее брата Максима. Первая жена футболиста погибла в автокатастрофе в Санкт-Петербурге в 2011 году. Евгений женился второй раз, и Екатерина оформила опекунство над старшими детьми супруга, а позже родила сына Алекса.

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Комментарии

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  • Надо пожалеть ребёнка, который никому оказался не нужен! А везде на неё накинулись, что мозгов нет
  • А почему отцу и мачехе нужно сочувствовать?? Они занимаются своей жизнью, а последней чужие дети не нужны. Скоро Макса тоже отправят в свободное плавание. Как жаль, что Марина погибла, один неосторожный шаг и семьи нет!!! Как же ей неспокойно там! (((( Никогда бы она такого не допустила! А здесь, закономерный итог, я не удивлена вообще. Каков поп, таков и приход
  • Почему она не в тюрьме? Наказание за продажу наркотиков у нас в стране не для всех?
  • Ну что сказать... пожила отдельно, получила жизненный опыт. Отцу и мачехе сочувствую и желаю сил и терпения.Будем надеяться, что у девицы мозги встанут на место...

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