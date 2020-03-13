После скандала с запрещенными веществами 16-летняя дочь Вячеслава Малафеева вернулась домой

Несколько дней назад стало известно, что дочь экс-голкипера «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева Ксению задержали в Санкт-Петербурге. Девушку подозревали в продаже наркотиков.

В начале февраля дочь Малафеева приняла решение пожить отдельно от отца и своей мачехи, поскольку у Ксении с ними сложились очень непростые отношения. Итог — пришлось зарабатывать на жизнь, и вот к чему это привело.