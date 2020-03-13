Апрельский выпуск российского Tatler успел наделать много шума еще до того, как поступил в продажу. Причиной тому стала революционная обложка с трансгендерной героиней и ее откровенный рассказ о себе. Всем не терпелось узнать историю перерождения мальчика из Алма-Аты в светскую львицу Наташу Максимову, близкую подругу Ренаты Литвиновой и Светланы Бондарчук.
Наташа родилась в простой семье. Ее папа был сварщиком, а мама — воспитательницей детского сада. Максимова с ужасом вспоминает школьные годы, особенно уроки физкультуры.
Она искренне не понимала, почему должна играть в футбол, а зайти в раздевалку вместе с мальчишками было для нее «приглашением на казнь».
Как-то Наташу отправили в пионерлагерь. Мальчики воспринимали ее как «чудо-юдо рыбу-кит», и уже через 3 дня она сбежала. Беглянку поймали и позвонили маме, чтобы та ее забрала. «Вот из таких, как ваша дочь, вырастают предатели родины», — сказали Алле Николаевне напоследок.
Мама всегда поддерживала дочь, а вот с папой у Максимовой были сложные отношения: «Единственное, что папа сделал хорошего в моей жизни, — это то, что он умер. Папа, наверное, не понимал всего. Думаю, я вызывала в нем агрессию. Вряд ли я бы услышала от него ''моя любимая дочь''».
Наташа начала ходить на курсы английского языка, а свою первую зарплату переводчицы получила в 16 лет. В то время Максимова часто тусовалась с приезжими в «Интуристе». Для них она была чем-то непонятным, из разряда «хороший парень ты, Наташка». Будущая светская дива накопила денег, сделала французскую и американскую визы и уехала в Париж.
Жизнь в Европе показала Максимовой, что можно не скрывать свое истинное Я, дышать полной грудью и радоваться жизни.
«Каждый из таких, как я, мечтает проснуться утром без бороды, усов», — признается Наташа. Впрочем, природа наградила ее длинными стройными ногами, на которых практически не растут волосы. Максимова задалась целью сделать переходную операцию. Благодаря подруге, уже прошедшей этот путь, она нашла врача.
«Он был абсолютным безумцем, ему было лет семьдесят. Но рука бойца не дрогнула. Потом он уже говорил: ''Ну как я мог отказать?'' При этом всю операцию этот без пяти минут пенсионер ждал, что к нему нагрянет КГБ с автоматами», — поделилась Наташа.
Операцию оплатил ее возлюбленный. С ним Максимова познакомилась после приезда в Париж. Он был первым человеком, взявшим ее за руку после операции. Вскоре влюбленные поженились. Пара прожила вместе 6 лет. После расставания Наташа не поддерживает связи с бывшим возлюбленным.
Пару лет назад ее часто можно было встретить в Москве на светских мероприятиях. Всегда веселая Максимова появлялась на презентациях и вечеринках в компании любимых друзей. В последнее время российской столице она предпочитает французскую.
13 марта 2020 · ·
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