Как-то Наташу отправили в пионерлагерь. Мальчики воспринимали ее как «чудо-юдо рыбу-кит», и уже через 3 дня она сбежала. Беглянку поймали и позвонили маме, чтобы та ее забрала. «Вот из таких, как ваша дочь, вырастают предатели родины», — сказали Алле Николаевне напоследок.

Мама всегда поддерживала дочь, а вот с папой у Максимовой были сложные отношения: «Единственное, что папа сделал хорошего в моей жизни, — это то, что он умер. Папа, наверное, не понимал всего. Думаю, я вызывала в нем агрессию. Вряд ли я бы услышала от него ''моя любимая дочь''».